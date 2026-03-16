16 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Claudio Úbeda

Claudio Úbeda explicó los cambios de Ascacíbar y Merentiel tras el empate de Boca

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se refirió a los cambios que realizó en el empate 1-1 ante Unión de Santa Fe. Mirá lo que dijo.

Claudio Úbeda analizó el empate de Boca ante Unión y explicó sus decisiones en el segundo tiempo.

Claudio Úbeda analizó el empate de Boca ante Unión y explicó sus decisiones en el segundo tiempo.

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors empató 1-1 ante Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, en un partido que dejó polémica por algunas decisiones tomadas por el entrenador Claudio Úbeda durante el segundo tiempo.

Tras el encuentro, el técnico del Xeneize habló en conferencia de prensa y explicó los motivos de los cambios que generaron sorpresa, especialmente las salidas de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel.

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El motivo de Claudio Úbeda por la salida de Ascacíbar

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la salida de Ascacíbar, un jugador clave en el mediocampo del equipo. En ese sentido, Úbeda fue claro al explicar que el cambio estuvo relacionado con un problema físico. “La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial, por eso el cambio”, aseguró el entrenador.

Además, reveló cómo se dio la comunicación con el mediocampista en medio del partido. “Me comunico visualmente con él y me hizo seña”, agregó el técnico para aclarar la situación.

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La explicación sobre Merentiel

Úbeda también se refirió a la salida del delantero Miguel Merentiel, otro de los cambios que generó debate entre los hinchas. Según explicó el entrenador, el atacante había realizado un gran desgaste físico durante el encuentro. “Merentiel había hecho un desgaste muy importante”, señaló el DT, quien remarcó que el objetivo de las modificaciones fue darle mayor frescura al equipo.

Quisimos meter frescura para tener uno contra uno y asistir al centrodelantero para ganar el partido”, explicó.

Autocrítica del entrenador

Más allá de las explicaciones tácticas, el técnico de Boca reconoció que el equipo dejó pasar una buena oportunidad de quedarse con la victoria. “Lo pudimos haber ganado en varias ocasiones. Durante todo el partido tuvimos más posesión y control de juego”, analizó.

Sin embargo, también dejó una autocrítica por la falta de eficacia. “No me voy conforme. No me gusta empatar estos partidos, los queremos ganar”, afirmó.

Boca piensa en Instituto

Finalmente, el entrenador ya puso la mirada en el próximo compromiso del equipo. “Tenemos una semana larga para trabajar mucho y corregir errores. Creo que siguen apareciendo cosas buenas en el equipo”, sostuvo Úbeda.

El próximo partido de Boca Juniors será frente a Instituto de Córdoba en La Bombonera, donde el equipo buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura.

Preguntas clave sobre Boca y Úbeda

Por qué salió Ascacíbar en el partido de Boca

Úbeda explicó que el mediocampista sintió una molestia en el isquiotibial y pidió el cambio.

Por qué fue reemplazado Merentiel

El entrenador aseguró que el delantero había realizado un gran desgaste físico durante el partido.

Cómo terminó Boca vs Unión

El encuentro finalizó 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

Cuál es el próximo partido de Boca

El Xeneize jugará ante Instituto de Córdoba en La Bombonera.

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