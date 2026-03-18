Boca y San Lorenzo juegan en Mendoza por la Copa Vendimia: día, hora y cómo conseguir entradas

El fútbol femenino de primer nivel llega a Mendoza con el duelo entre Boca Juniors y San Lorenzo.

El Fútbol femenino de primer nivel llega a Mendoza con un cruce de alto impacto: el Club Atlético Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán por la Copa Vendimia el próximo sábado 11 de abril a las 17 en el estadio Leonardo Murialdo , en un partido que promete convocar a los fanáticos del deporte.

El encuentro pondrá cara a cara a Las Gladiadoras y Las Santitas , dos de los equipos más importantes del fútbol femenino argentino, en el marco del Torneo Vendimia , que suma cada vez más relevancia en la provincia.

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Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entradaweb , en lo que será una oportunidad única para ver de cerca a figuras del fútbol nacional.

El cruce entre Boca Juniors y San Lorenzo representa uno de los partidos más atractivos del calendario femenino. Las Gladiadoras son el equipo más dominante del país, con más de 16 títulos en la era amateur y un marcado liderazgo en la etapa profesional iniciada en 2019. Además, el conjunto xeneize viene de consolidarse como pentacampeón del fútbol argentino y alcanzó la final de la Copa Libertadores Femenina 2022 .

Por su parte, Las Santitas también tienen una historia fuerte, con cuatro títulos de Primera División (2008, 2015, 2021 y 2024) y el mérito de haber sido el primer club argentino en disputar la Copa Libertadores Femenina en 2009.

En los últimos años, ambos equipos se consolidaron como protagonistas y este cruce ya es considerado un clásico moderno del fútbol femenino argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmagoraok/status/2034041098268528677&partner=&hide_thread=false El fútbol grande en tono femenino en Mendoza.

BOCA vs SAN LORENZO

IMPERDIBLE!! pic.twitter.com/nOd2bMMDBC — FMAgora (@fmagoraok) March 17, 2026

La Copa Vendimia, con actividades en toda la provincia

El evento no se limitará al partido principal. La Copa Vendimia incluirá una serie de actividades orientadas al desarrollo del fútbol femenino:

visorías de jugadoras

encuentros infantiles

partidos de categorías formativas

Además, participarán integrantes de los cuerpos técnicos de Boca Juniors y San Lorenzo, quienes estarán presentes en las jornadas de formación y observación.

Un cierre con la Selección de Mendoza

El fin de semana se completará el domingo 12 de abril a las 10, cuando San Lorenzo enfrente a la Selección Femenina de Mendoza en un nuevo amistoso.

Este encuentro servirá como cierre de un evento que busca impulsar el crecimiento, la inclusión y la visibilización del fútbol femenino en la provincia.

Preguntas y respuestas clave sobre Boca vs San Lorenzo en Mendoza

Cuándo juegan Boca Juniors y San Lorenzo en Mendoza

El partido se jugará el sábado 11 de abril a las 17 horas.

Dónde se juega Boca vs San Lorenzo femenino

El encuentro será en el estadio Leonardo Murialdo, en Guaymallén.

Dónde comprar entradas para Boca vs San Lorenzo

Las entradas están disponibles en Entradaweb.

Qué es la Copa Vendimia de fútbol femenino

Es un torneo que reúne a equipos importantes y promueve el desarrollo del fútbol femenino en Mendoza.

Habrá más partidos además del principal

Sí, el domingo 12 de abril jugarán San Lorenzo y la Selección de Mendoza, además de actividades formativas.