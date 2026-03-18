Boca y San Lorenzo juegan en Mendoza por la Copa Vendimia: día, hora y cómo conseguir entradas

El Fútbol femenino de primer nivel llega a Mendoza con un cruce de alto impacto: el Club Atlético Boca Juniors y San Lorenzo se enfrentarán por la Copa Vendimia el próximo sábado 11 de abril a las 17 en el estadio Leonardo Murialdo, en un partido que promete convocar a los fanáticos del deporte.
El encuentro pondrá cara a cara a Las Gladiadoras y Las Santitas, dos de los equipos más importantes del fútbol femenino argentino, en el marco del Torneo Vendimia, que suma cada vez más relevancia en la provincia.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entradaweb, en lo que será una oportunidad única para ver de cerca a figuras del fútbol nacional.
Un duelo entre potencias del Fútbol femenino argentino
El cruce entre Boca Juniors y San Lorenzo representa uno de los partidos más atractivos del calendario femenino. Las Gladiadoras son el equipo más dominante del país, con más de 16 títulos en la era amateur y un marcado liderazgo en la etapa profesional iniciada en 2019. Además, el conjunto xeneize viene de consolidarse como pentacampeón del fútbol argentino y alcanzó la final de la Copa Libertadores Femenina 2022.
Por su parte, Las Santitas también tienen una historia fuerte, con cuatro títulos de Primera División (2008, 2015, 2021 y 2024) y el mérito de haber sido el primer club argentino en disputar la Copa Libertadores Femenina en 2009.
En los últimos años, ambos equipos se consolidaron como protagonistas y este cruce ya es considerado un clásico moderno del fútbol femenino argentino.