25 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Brinco sortea un pozo de $200 millones: cómo participar y cuándo se juega

La edición 1334 del Brinco pone en juego un nuevo pozo de 200 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco sortea un pozo de $200 millones: cómo participar y cuándo se juega

Brinco sortea un pozo de $200 millones: cómo participar y cuándo se juega

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1334 y se desarrollará el domingo 28 de diciembre, sortea un alucinante pozo estimado de 200 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1333 del domingo 21 de diciembre
Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 21 de diciembre
Juegos de azar

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 21 de diciembre

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1333 del 21 de diciembre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Pozo - Brinco - 1334
El Brinco del 28 de diciembre acumula un pozo de $200.000.000.

El Brinco del 28 de diciembre acumula un pozo de $200.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Brinco acumula un pozo de 190 millones: cómo participar y cuándo se juega

¿Tenés el DNI al día? Revisá si está por vencer y evitá problemas para viajar o hacer trámites

Paso a Chile: de cuánto es la demora para cruzar al vecino país este jueves

ANMAT y la OPS avanzan en una red federal para fortalecer la farmacovigilancia

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza

Verano 2026: Qué se debe declarar al ingresar a Chile

El Telekino acumula $900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El chef Christian Petersen muestra una evolución favorable, informó su familia

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú

Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.
peligroso

Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza