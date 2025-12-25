25 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Mendoza se suma a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes: qué significa

La provincia se integró a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes y fortalece su estrategia de innovación y desarrollo sostenible.

Mendoza se suma a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia de modernización turística al incorporarse oficialmente a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un espacio de cooperación internacional que promueve modelos de gestión innovadores, sostenibles e inclusivos en turismo.

La adhesión de la provincia de Mendoza se formalizó durante la reunión plenaria de la Red, realizada este lunes 23, y marca un hito para la provincia en su posicionamiento dentro del mapa turístico regional. A partir de esta incorporación, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) pasa a integrar un ámbito de articulación que reúne a destinos, organismos públicos, instituciones académicas y actores del sector turístico de toda Iberoamérica.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó la relevancia del ingreso de Mendoza a este espacio de cooperación internacional. “La incorporación de Mendoza a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes es un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para seguir profesionalizando la gestión turística”, afirmó. Y agregó que esta participación permitirá “intercambiar experiencias, acceder a instancias de capacitación y cooperación técnica, y consolidar una visión de desarrollo más innovadora, sostenible e inclusiva”.

La incorporación se enmarca en la implementación del Plan de Gestión Turística de Mendoza 2024-2027, que adopta el modelo de Destino Turístico Inteligente como eje transversal de la política turística provincial.

Mendoza ya es parte de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes.

Este enfoque promueve una gestión basada en la sostenibilidad, la innovación, la accesibilidad y la mejora continua de la experiencia del visitante, al tiempo que fortalece la gobernanza y la articulación entre el sector público, el privado y la comunidad.

Qué significa formar parte de esta Red

Desde el Emetur destacaron que formar parte de la Red permitirá compartir avances y aprendizajes vinculados a la aplicación del modelo DTI en el territorio mendocino, además de acceder a herramientas de formación, asistencia técnica y cooperación regional.

El objetivo es potenciar la competitividad del destino y consolidar un modelo de desarrollo turístico alineado con las nuevas demandas del sector.

La presentación oficial de Mendoza como miembro institucional de la Red refuerza su posicionamiento en los espacios de cooperación iberoamericanos y ratifica una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, al mismo tiempo que se eleva la experiencia de quienes eligen la provincia como destino turístico.

Quiénes integran la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes

La Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes nació a partir de un acuerdo de voluntades entre destinos de distintos países de la región, como Tequila (México), Medellín y Bogotá (Colombia), junto con actores de Argentina y Brasil.

Su objetivo es promover un desarrollo turístico responsable, innovador y competitivo, mediante el intercambio de buenas prácticas y la construcción de un ecosistema colaborativo que fortalezca la gestión de los territorios.

