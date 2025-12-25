25 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Planificación y financiamiento

El Banco de la Nación Argentina lanzó "Viajá +" para impulsar el consumo turístico en Argentina

La nueva línea de préstamos del Banco de la Nación Argentina permite acceder a servicios turísticos nacionales de forma planificada

Impulso del consumo turístico en el país.

El producto consiste en un préstamo personal de uso exclusivo para alojamiento turístico nacional, que permite a los consumidores financiar su estadía sin afectar el límite de sus tarjetas de crédito.

Previo al lanzamiento del programa, el Emetur (Ente Provincial de Turismo) y el Banco Nación trabajaron de manera articulada, con el objetivo de garantizar una implementación ordenada y transparente en la provincia. En ese marco, el Ente facilitó al banco el listado de prestadores turísticos inscriptos, permitiendo que la propuesta alcance de manera directa a la oferta formal mendocina.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó el trabajo conjunto realizado en la etapa previa al lanzamiento. “Este programa es el resultado de un trabajo articulado que venimos desarrollando con el Banco Nación. Nuestra directora de Legales y Registro, Marianela Piveta, mantuvo distintas reuniones técnicas con autoridades del banco, en la sede de Mendoza de la entidad, para ordenar los aspectos operativos y garantizar que el beneficio llegue a los prestadores turísticos inscriptos y a los consumidores de manera clara y segura”, señaló.

image

En ese sentido, Testa subrayó la importancia estratégica de la iniciativa para la provincia Viajá + es una herramienta muy valiosa para Mendoza porque facilita el acceso al alojamiento turístico sin comprometer el límite de las tarjetas de crédito y, al mismo tiempo, fortalece la formalidad y la trazabilidad de la actividad. Es una forma concreta de acompañar al sector y de estimular la demanda turística en un contexto económico desafiante. En la presentación, que se realizó recientemente en Buenos Aires, participó, por el Gobierno de la provincia, Pablo Hortal, director de la Casa de Mendoza.

El programa Viajá + busca impulsar el consumo planificado y accesible, fortaleciendo la demanda turística sin generar desequilibrios económicos, en un contexto de recuperación del sector. Se estima que tendrá un alcance potencial de más de 15 millones de clientes y 250.000 empresas, permitiendo que el financiamiento llegue a todas las regiones del país.

image

Principales beneficios del programa de turismo

  • Préstamo a sola firma, disponible exclusivamente desde la app BNA +, por un monto de hasta $5.000.000, con tasa fija del 28% TNA y plazos de 9, 12, 15 y 18 meses, aplicable a hotelería, hosterías y balnearios.
  • Balnearios (solo para Buenos Aires): 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA +.
  • Hotelería y hosterías: Hasta 12 cuotas sin interés.
  • Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de $10.000 por compra pagando con MODO desde “BNA+”.
  • Productos regionales: 20% de ahorro con tope de $20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés.
  • Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés.
  • Alquiler de autos: Hasta 12 cuotas sin interés.
  • Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.

Los beneficios estarán disponibles en más de 2.500 prestadores turísticos adheridos en todo el país, así como a través de BNA Viajes, el portal digital del Banco Nación.

Para acceder al programa, tanto el consumidor como el prestador deben ser clientes del Banco Nación, lo que garantiza la transparencia y la seguridad en las operaciones.

De esta manera, el Banco Nación y el Ente Mendoza Turismo reafirman su compromiso con el desarrollo del turismo nacional y provincial, acompañando al sector con herramientas financieras que facilitan el acceso a más destinos y experiencias, y fortalecen las economías regionales.

