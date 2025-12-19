San Rafael pone en marcha una nueva edición de "Noches de Verano en el Centro"

La octava edición de “Noches de Verano en el Centro” iniciará este viernes en el radio céntrico y el boulevard oeste de San Rafael. El ciclo es desarrollado de forma ininterrumpida desde 2019 por la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, los gastronómicos de la zona céntrica de la ciudad y boulevard oeste, la Asociación de Músicos Independientes de San Rafael (A.M.I.S.) y la Municipalidad de San Rafael.
Su finalidad es promover el turismo y la cultura del departamento a través de espectáculos musicales, descuentos y promociones en establecimientos gastronómicos.
“Noches de Verano en el Centro” se extenderá hasta el 17 de febrero, inclusive, y en lo que queda del año tendrá lugar los días viernes y sábados. A partir de enero, se agregaría también el día domingo.
Cortes de calles/avenidas. Se realizarán desde las 21.00 hasta las 03.00, en las siguientes calles y avenidas de San Rafael:
Primera y segunda cuadra de Av. San Martín.
Primera cuadra de la calle Olascoaga.
Primera cuadra de la calle Chile.
Segunda cuadra de la calle Pellegrini.
Entre Ríos, entre calles Ameghino e Hipólito Buchardo (boulevard oeste).