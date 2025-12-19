San Rafael pone en marcha una nueva edición de "Noches de Verano en el Centro"

La octava edición de “Noches de Verano en el Centro” iniciará este viernes en el radio céntrico y el boulevard oeste de San Rafael. El ciclo es desarrollado de forma ininterrumpida desde 2019 por la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, los gastronómicos de la zona céntrica de la ciudad y boulevard oeste, la Asociación de Músicos Independientes de San Rafael (A.M.I.S.) y la Municipalidad de San Rafael.