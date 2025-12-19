19 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Derechos del consumidor

San Rafael fortalece la defensa del consumidor con atención permanente y resultados concretos

El área municipal de San Rafael atiende reclamos todo el año y ofrece múltiples vías de contacto para acompañar a los vecinos ante conflictos de consumo.

Defensa del consumidor en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Gracias a su trabajo multiplataforma, la oficina municipal de Defensa del Consumidor logró recuperar -en este 2025- más de 163 millones de pesos en favor de los vecinos de San Rafael. Este monto surge por los diferentes acuerdos conciliatorios logrados entre las partes, evitando -en la mayoría de los casos- la judicialización de los reclamos.

“Esto permite que los fondos regresen al bolsillo de los sanrafaelinos y se inyecte nuevamente en la economía local”, explicó el Coordinador de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Rafael, Mauro Fernández.

Más allá del impacto monetario, en otros casos también se logran cambios o devoluciones en los productos.

Según el informe del área, la mayor parte de las denuncias corresponden a los denominados “servicios financieros y seguros”, luego aparecen “electrodomésticos y artefactos del hogar” y -para cerrar el podio- los “servicios de comunicaciones”.

Los reclamos más habituales están vinculados a facturaciones, incumplimientos de contratos, demoras en devoluciones y falta de información adecuada.

“Reclamar sirve y el Municipio cuenta con herramientas administrativas para acompañar y defender a los vecinos”, indicó Fernández quien planteó que “hoy 8 de cada 10 reclamos que entran a la oficina tienen respuestas positivas”.

Entidades financieras al tope, en San Rafael

Más del 50% de los reclamos recibidos por Defensa del Consumidor tiene que ver con el mundo de entidades financieras y fintechs.

“En la actualidad se viene modificando mucho el mundo financiero y los contratos de consumo. Es todo cada vez más complejo, y desde el área asumimos el rol de estar activos y equilibrar la balanza entre el consumidor y el mundo empresarial”, resumió.

Vías de contacto en San Rafael

Los vecinos que tengan que comunicarse con el área pueden hacerlo -las 24 horas, los 365 días del año- a través de la web http://www.sanrafael.gov.ar/defensa-al-consumidor/ que ofrece un formulario online. También al teléfono 2604080062, mensaje directo por Instagram @defensadelconsumidor.sr o -de manera presencial- en Ortiz de Rosas 477, de 7:30 a 12:30.

