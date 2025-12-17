17 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fiesta de la Vendimia 2026

San Rafael capacita a sus representantes vendimiales en vitivinicultura y enología

El ciclo en San Rafael apunta a fortalecer el rol de las jóvenes como embajadoras de la vitivinicultura local y de la tradición vendimial.

Reinas distritales de San Rafael fueron capacitadas sobre vitivinicultura.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras la elección de las 18 representantes vendimiales en el departamento de San Rafael, las chicas comenzaron con una serie de capacitaciones en diferentes rubros.

Capacitación a las reinas distritales de San Rafael

Ariana Arroyo, Licenciada en Enología, contó que “fueron tres jornadas de capacitaciones sobre viticultura, enología y variedades de vinos. La idea es que como representantes vendimiales puedan conocer un poco más lo que significan los vinos de la región y lo acompañamos con una degustación”.

Todas las representantes participaron de la propuesta se mostraron muy entusiasmadas con los conocimientos adquiridos.

María José Arroyo, también Licenciada en Enología, remarcó que “fue una experiencia muy gratificante. Es el segundo año que lo organizamos con el objetivo de conocer los procesos de vinificación o descubrir los varietales” y planteó que “las chicas como representantes vendimiales funcionan como agente multiplicador”.

