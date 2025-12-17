San Rafael capacita a sus representantes vendimiales en vitivinicultura y enología

Reinas distritales de San Rafael fueron capacitadas sobre vitivinicultura.

La primera capacitación de ellas tiene que ver con vitivinicultura y enología, en una propuesta en conjunto con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.

image Capacitación a las reinas distritales de San Rafael Ariana Arroyo, Licenciada en Enología, contó que “fueron tres jornadas de capacitaciones sobre viticultura, enología y variedades de vinos. La idea es que como representantes vendimiales puedan conocer un poco más lo que significan los vinos de la región y lo acompañamos con una degustación”.

Todas las representantes participaron de la propuesta se mostraron muy entusiasmadas con los conocimientos adquiridos.

María José Arroyo, también Licenciada en Enología, remarcó que “fue una experiencia muy gratificante. Es el segundo año que lo organizamos con el objetivo de conocer los procesos de vinificación o descubrir los varietales” y planteó que “las chicas como representantes vendimiales funcionan como agente multiplicador”.