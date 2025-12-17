17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gestión municipal

San Rafael invierte en deporte: renovaron el Polideportivo 3 de El Cerrito

Vecinos y autoridades de San Rafael celebraron la puesta en valor de un espacio clave para el deporte, la recreación y el encuentro social en el distrito.

Omar Félix, intendente de San Rafael en la inauguración.

Omar Félix, intendente de San Rafael en la inauguración.

En la sede de Spinelli 675 se realizó la renovación completa de vestuarios y sanitarios, además de mejoras integrales en el playón deportivo, la pileta, trabajos de forestación y la incorporación de nuevo equipamiento urbano.

Lee además
Reinas distritales de San Rafael fueron capacitadas sobre vitivinicultura.
Fiesta de la Vendimia 2026

San Rafael capacita a sus representantes vendimiales en vitivinicultura y enología
Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas video
PREOCUPACIÓN REGIONAL

Sin certezas para la próxima temporada, la industria conservera de San Rafael enciende alarmas

“Es un lugar que necesitaba una inversión, lo que permitió recuperar espacios para que lo puedan utilizar y disfrutar los vecinos”, explicó el Intendente Omar Félix.

image

Múltiples actividades de deporte

En el predio se realizan múltiples actividades deportivas como fútbol, básquet, newcom, zumba, artes marciales, entre otras. Asimismo, se realiza la Colonia de Verano, actividades de Natación y Aquazumba y otras propuestas para aprovechar al máximo la temporada estival.

“Es un espacio para la práctica de deportes, pero también un punto para que los vecinos puedan reunirse y mantener encuentros sociales”, destacó el jefe comunal.

Durante el evento se realizaron presentaciones de academias distritales y hubo reconocimiento para equipos destacados de fútbol femenino, masculino, senior y newcom.

Finalmente, planteó que el objetivo es apoyar al deporte, su infraestructura en todo el departamento. “Si bien lo ideal sería tener polideportivos en cada espacio, donde no los tenemos, colaboramos con los clubes para que esos lugares se potencien y trabajar de manera integrada entre la comunidad y el estado”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Fuerte crisis en la industria conservera de San Rafael: cerraron al menos cinco empresas

Un casamiento histórico en San Rafael: mascotas como testigos del "sí quiero"

Con gran participación, San Rafael inició las Colonias de Verano municipales

San Rafael inaugura las obras de renovación del Polideportivo 3 de El Cerrito

Menos tormentas severas y casi sin granizo en los cultivos del sur mendocino

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

El Parque Solar San Rafael y un nuevo hito: instalan el segundo transformador en Agua del Toro

LO QUE SE LEE AHORA
Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio
Navidad en comunidad

Navidad en Mendoza: qué actividades gratuitas habrá en cada municipio

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

Vargas Arizu cruzó a Federico Sturzenegger: No comprendo la agresión hacia los viñateros,  es una falta de respeto
Polémica

Vargas Arizu cruzó a Sturzenegger: "No comprendo la agresión hacia los viñateros, es una falta de respeto"

Por Sofía Pons
El juez de Ejecución Penal habló mientras avanza el juicio político.
Avanza el Jury

Habló el juez mendocino sometido a juicio político: qué dijo sobre su posible destitución

Por Facundo La Rosa
¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo. Foto: Parlamentario.
Congreso

¿La reforma laboral será retroactiva?: qué dijo el secretario de Trabajo

Por Sitio Andino Política