San Rafael invierte en deporte: renovaron el Polideportivo 3 de El Cerrito

En el marco de una importante inversión en infraestructura deportiva , el Intendente de San Rafael Omar Félix junto a los vecinos de El Cerrito, inauguraron las nuevas obras del Polideportivo 3.

En la sede de Spinelli 675 se realizó la renovación completa de vestuarios y sanitarios , además de mejoras integrales en el playón deportivo, la pileta, trabajos de forestación y la incorporación de nuevo equipamiento urbano.

“Es un lugar que necesitaba una inversión, lo que permitió recuperar espacios para que lo puedan utilizar y disfrutar los vecinos”, explicó el Intendente Omar Félix.

En el predio se realizan múltiples actividades deportivas como fútbol, básquet, newcom, zumba, artes marciales, entre otras. Asimismo, se realiza la Colonia de Verano, actividades de Natación y Aquazumba y otras propuestas para aprovechar al máximo la temporada estival.

“Es un espacio para la práctica de deportes, pero también un punto para que los vecinos puedan reunirse y mantener encuentros sociales”, destacó el jefe comunal.

Durante el evento se realizaron presentaciones de academias distritales y hubo reconocimiento para equipos destacados de fútbol femenino, masculino, senior y newcom.

Finalmente, planteó que el objetivo es apoyar al deporte, su infraestructura en todo el departamento. “Si bien lo ideal sería tener polideportivos en cada espacio, donde no los tenemos, colaboramos con los clubes para que esos lugares se potencien y trabajar de manera integrada entre la comunidad y el estado”, concluyó.