18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Minería

Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza tras la audiencia pública

El Gobierno de Mendoza presentó el informe surgido de las expresiones a favor y en contra de este emprendimiento de litio ubicado en el sur provincial.

Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza tras la audiencia pública

Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza tras la audiencia pública

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza presentó el informe sobre la participación ciudadana y la audiencia pública del proyecto "Don Luis y Otro" para poder avanzar hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -que deberá tener ratificación legislativa- de este emprendimiento de sales de litio en el sur de la provincia.

Lee además
Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día
Requisitos

Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día
El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

La Provincia presentó el Informe Circunstanciado "en el cual se sistematizan, analizan y meritan las distintas intervenciones producidas, tanto las expresiones de apoyo al proyecto como las objeciones o rechazos al emprendimiento o a la actividad minera en general, dejando constancia de que todas las posturas han sido debidamente respondidas".

La audiencia se justificó en la expansión del área de exploración, que incorporó nuevas propiedades mineras y requirió una actualización del proceso participativo. La instancia replicó la que ya se había hecho en noviembre de 2024 en San Rafael, con modalidad presencial y virtual.

El proyecto de litio Don Luis

El Proyecto Don Luis propone una etapa de exploración en busca de sales de litio, mineral considerado crítico para la transición energética y en la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

Esta propuesta de sales de litio en las Salinas del Diamante, San Rafael fue presentado por el Jarillal SA en conjunto con Ampere Lithium, empresa australiana que había sido visitada meses atrás por autoridades mendocinas.

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen de la FCAI (UNCuyo) y con evaluaciones sectoriales de municipios, Irrigación, Vialidad, Biodiversidad, Patrimonio, IADIZA-CONICET y Áreas Protegidas, señaló el Gobierno.

pedido_300717_17122025

Temas
Seguí leyendo

Inversión estratégica en Mendoza: Cornejo vuelca U$S 25 millones del Resarcimiento al turismo

Tupungato: destituyeron por unanimidad al concejal suspendido por violencia de género

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Llaman a licitación para combatir la plaga de la mosca del Mediterráneo: cómo funciona el método de las bolsas de papel

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

El kirchnerismo fue a la Justicia por la selección de candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

LO QUE SE LEE AHORA
Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Las Más Leídas

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

Deudas y morosidad crecen a niveles máximos en años
Crisis de la economía real

Endeudamiento, morosidad y caída de ingresos récord: el costo social del orden macroeconómico de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez
Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día
Requisitos

Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

Por Sitio Andino Economía
Familias temporarias: Mendoza triplicó su alcance y ya son 57 los hogares que brindan contención.
Balance positivo

Familias temporarias: Mendoza triplicó su alcance y ya son 57 los hogares que brindan contención

Por Natalia Mantineo