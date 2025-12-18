Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza tras la audiencia pública

El Gobierno de Mendoza presentó el informe sobre la participación ciudadana y la audiencia pública del proyecto "Don Luis y Otro" para poder avanzar hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -que deberá tener ratificación legislativa- de este emprendimiento de sales de litio en el sur de la provincia.
La Provincia presentó el Informe Circunstanciado "en el cual se sistematizan, analizan y meritan las distintas intervenciones producidas, tanto las expresiones de apoyo al proyecto como las objeciones o rechazos al emprendimiento o a la actividad minera en general, dejando constancia de que todas las posturas han sido debidamente respondidas".
La audiencia se justificó en la expansión del área de exploración, que incorporó nuevas propiedades mineras y requirió una actualización del proceso participativo. La instancia replicó la que ya se había hecho en noviembre de 2024 en San Rafael, con modalidad presencial y virtual.
El Proyecto Don Luis propone una etapa de exploración en busca de sales de litio, mineral considerado crítico para la transición energética y en la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.
El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen de la FCAI (UNCuyo) y con evaluaciones sectoriales de municipios, Irrigación, Vialidad, Biodiversidad, Patrimonio, IADIZA-CONICET y Áreas Protegidas, señaló el Gobierno.