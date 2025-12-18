Litio en Mendoza: el proyecto Don Luis y Otro avanza tras la audiencia pública

El Gobierno de Mendoza presentó el informe sobre la participación ciudadana y la audiencia pública del proyecto " Don Luis y Otro" para poder avanzar hacia la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) -que deberá tener ratificación legislativa- de este emprendimiento de sales de litio en el sur de la provincia.

La resolución 507 de la Dirección de Minería , publicada este jueves en el Boletín Oficial, señala que dieron cumplimiento a los pasos administrativos que exige la normativa luego de la realización de la audiencia pública realizada el mes pasado en el Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe .

Congreso nacional Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Requisitos Nueva medida: para cobrar la AUH, los niños tendrán que tener los controles de salud y vacunación al día

La Provincia presentó el Informe Circunstanciado "en el cual se sistematizan, analizan y meritan las distintas intervenciones producidas, tanto las expresiones de apoyo al proyecto como las objeciones o rechazos al emprendimiento o a la actividad minera en general, dejando constancia de que todas las posturas han sido debidamente respondidas".

La audiencia se justificó en la expansión del área de exploración , que incorporó nuevas propiedades mineras y requirió una actualización del proceso participativo. La instancia replicó la que ya se había hecho en noviembre de 2024 en San Rafael , con modalidad presencial y virtual.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

El proyecto de litio Don Luis

El Proyecto Don Luis propone una etapa de exploración en busca de sales de litio, mineral considerado crítico para la transición energética y en la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

Esta propuesta de sales de litio en las Salinas del Diamante, San Rafael fue presentado por el Jarillal SA en conjunto con Ampere Lithium, empresa australiana que había sido visitada meses atrás por autoridades mendocinas.

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen de la FCAI (UNCuyo) y con evaluaciones sectoriales de municipios, Irrigación, Vialidad, Biodiversidad, Patrimonio, IADIZA-CONICET y Áreas Protegidas, señaló el Gobierno.