El robot de cocina de última generación ya se vive en Mendoza: Thermomix aterrizó en el Multiespacio Planta Uno

El Multiespacio Planta Uno ubicado en el corazón de manzana, entre las calles Ceretti, Hualpa, Colón y Avenida San Martín (Godoy Cruz) de la provincia de Mendoza será de ahora en adelante el punto de encuentro, consulta y venta del electrodoméstico inteligente por excelencia de estos tiempos, donde la celeridad, eficiencia y calidad se conjugan para hacerle la vida más sencilla al consumidor promedio de este, nuestro planeta intercomunicado.

image El equipo de trabajo de Thermomix indicando las bondades del robot de cocina. Así y en un ambiente privilegiado y amplio, en el interior de este espacio en Godoy Cruz, con los locales 4 y 5 como referencia ineludible, emergió Thermomix Mendoza, encabezado por la CEO de la distribuidora, Beatriz Macaya, se llevó a cabo la presentación oficial de este robot de cocina, que revoluciona a profesionales, autodidactas y amantes de este arte que tanto placer nos da. La cocina de la Thermomix TM7 lleva la experiencia de alimentarse a otro nivel con tecnología inteligente y un diseño elegante.

Aterrizando por ver primera en la provincia, pero con una dilatada trayectoria en el país, con 11 sucursales activas, el equipo de trabajo de la Thermomix dejo entrever cada una de las bondades y virtudes de este práctico elemento de "creación", que facilita el desempeño cotidiano y alinea cada uno de los sentidos frente a cualquier desafío culinario.

image Beatriz Macaya, CEO de Thermomix y Kobold. Que es la Thermomix: el robot de cocina inteligente La Thermomix es un robot de cocina multifuncional de la marca alemana Vorwerk que integra más de 20 funciones (picar, mezclar, cocer al vapor, amasar, triturar, moler, etc.) en un solo aparato, reemplazando a muchos otros electrodomésticos, y que guía al usuario a través de recetas digitales paso a paso, permitiendo cocinar de forma fácil, rápida y saludable sin experiencia previa. Su modelo más reciente, el TM6, tiene pantalla táctil, conectividad Wi-Fi y funciones avanzadas como cocción lenta, fermentación y alta temperatura.

Embed Bondades destacadas por excelencia de la Thermomix Cocción y mezclado simultáneo.

Control de temperatura y potencia ajustable.

Amplia capacidad para comidas familiares.

Programas automáticos para diferentes tipos de recetas. image Thermomix TM7, un lujo para tu cocina. Robot de cocina: un sector de crecimiento exponencial En Argentina, esta categoría está creciendo cada vez más. Según datos del sector, en los primeros 6 meses del 2025 se vendieron 5.800 unidades, mucho más que en 2024 que se vendieron 3.200 en el mismo período. La líder del sector es Thermomix y aparecen como opciones en el mercado marcas como Rein, Heybez y Telefunken. Thermomix TM7 se ofrece en el mercado local con disponibilidad y precio en distintos puntos de venta; por ejemplo, un listado comercial muestra unidad con stock reciente y precio cercano a $3.800.000, con entrega escalonada.