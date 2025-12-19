19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Innovación gastronómica

El robot de cocina de última generación ya se vive en Mendoza: Thermomix aterrizó en el Multiespacio Planta Uno

Thermomix abre su espacio oficial en el corazón de la ciudad de Godoy Cruz, marcando la primera presencia de la marca en Mendoza con la última generación TM7.

Thermomix aterrizó en la provincia de Mendoza.

Thermomix aterrizó en la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El Multiespacio Planta Uno ubicado en el corazón de manzana, entre las calles Ceretti, Hualpa, Colón y Avenida San Martín (Godoy Cruz) de la provincia de Mendoza será de ahora en adelante el punto de encuentro, consulta y venta del electrodoméstico inteligente por excelencia de estos tiempos, donde la celeridad, eficiencia y calidad se conjugan para hacerle la vida más sencilla al consumidor promedio de este, nuestro planeta intercomunicado.

image
El equipo de trabajo de Thermomix indicando las bondades del robot de cocina.

El equipo de trabajo de Thermomix indicando las bondades del robot de cocina.

Así y en un ambiente privilegiado y amplio, en el interior de este espacio en Godoy Cruz, con los locales 4 y 5 como referencia ineludible, emergió Thermomix Mendoza, encabezado por la CEO de la distribuidora, Beatriz Macaya, se llevó a cabo la presentación oficial de este robot de cocina, que revoluciona a profesionales, autodidactas y amantes de este arte que tanto placer nos da. La cocina de la Thermomix TM7 lleva la experiencia de alimentarse a otro nivel con tecnología inteligente y un diseño elegante.

Lee además
Verano en San Rafael.
Obras y recreación

San Rafael recibe el verano con un gran Sunset en la costanera de Los Tableros
La agricultura en San Rafael y un futuro incierto del sector. video
Balance 2025

Agricultura en alerta en San Rafael: incertidumbre, precios sin referencia y una vitivinicultura en crisis

Aterrizando por ver primera en la provincia, pero con una dilatada trayectoria en el país, con 11 sucursales activas, el equipo de trabajo de la Thermomix dejo entrever cada una de las bondades y virtudes de este práctico elemento de "creación", que facilita el desempeño cotidiano y alinea cada uno de los sentidos frente a cualquier desafío culinario.

image
Beatriz Macaya, CEO de Thermomix y Kobold.

Beatriz Macaya, CEO de Thermomix y Kobold.

Que es la Thermomix: el robot de cocina inteligente

La Thermomix es un robot de cocina multifuncional de la marca alemana Vorwerk que integra más de 20 funciones (picar, mezclar, cocer al vapor, amasar, triturar, moler, etc.) en un solo aparato, reemplazando a muchos otros electrodomésticos, y que guía al usuario a través de recetas digitales paso a paso, permitiendo cocinar de forma fácil, rápida y saludable sin experiencia previa. Su modelo más reciente, el TM6, tiene pantalla táctil, conectividad Wi-Fi y funciones avanzadas como cocción lenta, fermentación y alta temperatura.

Embed

Bondades destacadas por excelencia de la Thermomix

  • Cocción y mezclado simultáneo.
  • Control de temperatura y potencia ajustable.
  • Amplia capacidad para comidas familiares.
  • Programas automáticos para diferentes tipos de recetas.
image
Thermomix TM7, un lujo para tu cocina.

Thermomix TM7, un lujo para tu cocina.

Robot de cocina: un sector de crecimiento exponencial

En Argentina, esta categoría está creciendo cada vez más. Según datos del sector, en los primeros 6 meses del 2025 se vendieron 5.800 unidades, mucho más que en 2024 que se vendieron 3.200 en el mismo período. La líder del sector es Thermomix y aparecen como opciones en el mercado marcas como Rein, Heybez y Telefunken.

Thermomix TM7 se ofrece en el mercado local con disponibilidad y precio en distintos puntos de venta; por ejemplo, un listado comercial muestra unidad con stock reciente y precio cercano a $3.800.000, con entrega escalonada.

Agradecimiento: RSVP Francisco Stengel

Temas
Seguí leyendo

Santa Rosa busca la imagen oficial de su Vendimia 2026 "Vigías del origen"

Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

Tupungato reforzó el acompañamiento a merenderos con una entrega especial por las fiestas

San Rafael realizará brindis de fin de año en plazas y paseos barriales

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad

El balonmano de General Alvear sigue creciendo: triple campeonato y clasificación nacional

Por qué General Alvear propone un aumento del 70% en las tasas para 2026

LO QUE SE LEE AHORA
lujan de cuyo celebra la vendimia con una noche de musica, tradicion y comunidad
Historia vitivinícola y espíritu del pueblo

Luján de Cuyo celebra la Vendimia con una noche de música, tradición y comunidad

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo
Hallazgo inusual

Apareció un zifo en San Clemente del Tuyú: uno de los animales marinos más raros del mundo

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef video
Inesperado

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef

Te Puede Interesar

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC
INDICADORES SOCIALES

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC

Por Sitio Andino Economía
Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico.
Infraestructura y comercio

Polo Logístico de Luján de Cuyo: inició la obra que reconfigurará el transporte en el Corredor Bioceánico

Por Florencia Martinez del Rio
El Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos influenza A (H3N2) en Argentina
Ministerio de Salud

Influenza A: confirman en el país casos de una nueva variante del virus

Por Sitio Andino Sociedad