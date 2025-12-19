19 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Temporada récord: Godoy Cruz reafirma su liderazgo cultural en Mendoza

La propuesta artística del municipio de Godoy Cruz convocó a más de 250.000 espectadores en más de 600 espectáculos.

El Municipio de Godoy Cruz cierra una temporada histórica, reafirmando su posición como el epicentro cultural de la provincia. Es que, a través de una gestión centrada en la descentralización y la calidad artística, sus principales espacios culturales han registrado cifras récord de público. De manera tal que, se refleja una comunidad vibrante y profundamente conectada con el arte en todas sus formas.

El Cine Teatro Plaza, corazón de la escena artística de Godoy Cruz

En primer lugar, el emblemático Cine Teatro Plaza se mantuvo como el gran coloso de la cartelera local. Así, con una programación que superó los 600 espectáculos, logró atraer a más de 250.000 espectadores. De este modo, la sala mayor de los godoicruceños albergó desde producciones internacionales de alto nivel hasta lo mejor de la escena nacional y provincial. Por lo que, reafirmó al espacio como una parada obligatoria del circuito artístico regional.

Identidad local y excelencia

Por su parte, el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo enfocó su propuesta en la identidad local y la excelencia académica. Es que, este espacio fue el escenario de 10 muestras colectivas que dieron visibilidad a artistas visuales mendocinos, complementadas con un ambicioso ciclo de 100 conciertos de música clásica. Así, gracias a esta combinación de artes visuales y sonoras logró convocar a más de 15.000 personas. De hecho, posicionó al espacio como un refugio para el arte de cámara y la plástica.

Innovación y Participación Ciudadana

Asimismo, la Biblioteca + Mediateca Pública Municipal Manuel Belgrano demostró que los espacios de lectura son, ante todo, centros de encuentro social. Durante el 2025, incorporó más de 600 nuevos socios y alcanzó un total de 11.261 miembros activos. Además, su agenda no se limitó a los libros, el espacio albergó más de 200 funciones de teatro, danza y música en vivo. De tal modo, que convocó a más de 20.000 espectadores, ampliando su propuesta cultural de cercanía y diversidad.

