Escuelas de Verano: la Ciudad de Mendoza puso en marcha uno de sus programas más importantes

La Municipalidad de Mendoza realizó este viernes 19 de diciembre el lanzamiento oficial de las Escuelas de Verano 2025–2026 . El evento fue en la Nave Cultural Mendoza y reunió a más 2.200 personas entre niñas, niños, familias y equipos docentes que disfrutaron juntos de diversas actividades.

Durante la jornada, que se extendió de 9 a 13, se llevaron adelante propuestas recreativas en simultáneo; hubo inflables, juegos didácticos, circuitos de karting, peloteros, casitas temáticas, un taller mecánico, un circo de panchitos y espacios de teatro. Asimismo, estuvieron los animadores caracterizados como Papá Noel , capibara y oso gigante. En ese marco, se realizó también la entrega de remeras a los participantes.

El intendente Ulpiano Suarez acompañó la actividad, recorrió los distintos espacios, charló con los chicos y chicas y destacó el trabajo de quienes hacen posible el programa. “ Gracias por darle vida a las Escuelas de Verano en la Ciudad de Mendoza . Un agradecimiento a los profesores, a los guardavidas. También a los papás y mamás que están acompañando. Muchísimas gracias por confiar”, expresó el jefe comunal, con una mención especial a la escuela de verano destinada a personas con discapacidad.

El momento más emotivo de la jornada lo protagonizó Nati, una de las alumnas, quien tomó la palabra y afirmó: “Soy del Gimnasio Nº 2. A los profesores y al intendente los quiero como una familia”.

Temporada 2025-206 de las Escuelas de Verano

Las Escuelas de Verano 2025 - 2026 ya se encuentran en marcha desde el lunes 15 de diciembre y constituyen uno de los programas recreativos más importantes del calendario municipal. Están destinadas a niñas y niños de entre 4 y 12 años y cuentan con una participación estimada de alrededor de 2.000 asistentes, acompañados por más de 250 profesores de Educación Física.

El programa funciona en nueve espacios de la Ciudad, incluyendo los cinco gimnasios municipales y nuevos lugares incorporados mediante convenios de colaboración, como el Club Cano y el Corfam. Además, se sumaron propuestas específicas para personas con discapacidad en turno tarde y actividades destinadas a adolescentes en el CIC Nº 2, ampliando el alcance y fortaleciendo el carácter inclusivo de la iniciativa.

Las actividades se desarrollan mayoritariamente en turno mañana e incluyen propuestas acuáticas, recreativas y deportivas, con el acompañamiento permanente de guardavidas y coordinadores de pileta, consolidando un espacio de cuidado, recreación e integración para las familias durante la temporada estival.