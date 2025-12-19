19 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inclusión y recreación

Escuelas de Verano: la Ciudad de Mendoza puso en marcha uno de sus programas más importantes

El programa de verano está destinado a niñas y niños de 4 a 12 años e incluye propuestas acuáticas, recreativas y deportivas.

Ulpiano Suarez estuvo presente en la jornada inaugural.

Ulpiano Suarez estuvo presente en la jornada inaugural.

Durante la jornada, que se extendió de 9 a 13, se llevaron adelante propuestas recreativas en simultáneo; hubo inflables, juegos didácticos, circuitos de karting, peloteros, casitas temáticas, un taller mecánico, un circo de panchitos y espacios de teatro. Asimismo, estuvieron los animadores caracterizados como Papá Noel, capibara y oso gigante. En ese marco, se realizó también la entrega de remeras a los participantes.

Lee además
la municipalidad de mendoza fortalecio su sistema de emergencias en el centro de salud nº 300
Articulación público-privada

La Municipalidad de Mendoza fortaleció su sistema de emergencias en el Centro de Salud Nº 300
la municipalidad de mendoza firmo un acuerdo de hermanamiento con lima
RELACIONES INTERNACIONALES

La Municipalidad de Mendoza firmó un Acuerdo de Hermanamiento con Lima
image

El intendente Ulpiano Suarez acompañó la actividad, recorrió los distintos espacios, charló con los chicos y chicas y destacó el trabajo de quienes hacen posible el programa. “Gracias por darle vida a las Escuelas de Verano en la Ciudad de Mendoza. Un agradecimiento a los profesores, a los guardavidas. También a los papás y mamás que están acompañando. Muchísimas gracias por confiar”, expresó el jefe comunal, con una mención especial a la escuela de verano destinada a personas con discapacidad.

El momento más emotivo de la jornada lo protagonizó Nati, una de las alumnas, quien tomó la palabra y afirmó: “Soy del Gimnasio Nº 2. A los profesores y al intendente los quiero como una familia”.

image

Temporada 2025-206 de las Escuelas de Verano

Las Escuelas de Verano 2025 - 2026 ya se encuentran en marcha desde el lunes 15 de diciembre y constituyen uno de los programas recreativos más importantes del calendario municipal. Están destinadas a niñas y niños de entre 4 y 12 años y cuentan con una participación estimada de alrededor de 2.000 asistentes, acompañados por más de 250 profesores de Educación Física.

image

El programa funciona en nueve espacios de la Ciudad, incluyendo los cinco gimnasios municipales y nuevos lugares incorporados mediante convenios de colaboración, como el Club Cano y el Corfam. Además, se sumaron propuestas específicas para personas con discapacidad en turno tarde y actividades destinadas a adolescentes en el CIC Nº 2, ampliando el alcance y fortaleciendo el carácter inclusivo de la iniciativa.

Las actividades se desarrollan mayoritariamente en turno mañana e incluyen propuestas acuáticas, recreativas y deportivas, con el acompañamiento permanente de guardavidas y coordinadores de pileta, consolidando un espacio de cuidado, recreación e integración para las familias durante la temporada estival.

Temas
Seguí leyendo

Pan Dulce Solidario: la Ciudad vuelve a unir solidaridad y Navidad en su 12ª edición

El MMAMM inaugura tres exposiciones y se consolida como vidriera del arte local

Escuelas de Verano: la Ciudad amplía espacios y suma propuestas inclusivas

Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

La Navidad se vive en plaza Independencia con dos noches de shows y actividades

La Municipalidad de Mendoza impulsa las Fiestas con promociones bancarias en el centro

La Municipalidad de Mendoza ejecuta obras en veredas y calzadas: cortes, avances y calles intervenidas

La Municipalidad de Mendoza cerró un año de fuerte inversión en capacitaciones laborales

LO QUE SE LEE AHORA
Thermomix aterrizó en la provincia de Mendoza.
Innovación gastronómica

El robot de cocina de última generación ya se vive en Mendoza: Thermomix aterrizó en el Multiespacio Planta Uno

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió cuando una moto impactó contra un auto.
Investigación

Accidente vial trágico: un joven de 21 perdió la vida en Las Heras

Un soldado fue hallado muerto en el departamento de Las Heras
Conmoción

Un soldado fue hallado muerto en una vivienda de Las Heras

Patricia Bullrich debió postergar el envió de la Reforma Laboral al pleno del Senado.
Congreso y calle

Reforma laboral: el Gobierno da un paso atrás en medio de criticas sobre el impacto regresivo y costo social

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos
tragedia

Vuelco fatal en Lavalle: murió el conductor de un camión cargado con ladrillos

Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen: lo que se sabe
Preocupación

Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen: lo que se sabe

Te Puede Interesar

Tras conseguir dictamen, el oficialismo lleva el Presupuesto 2026 al recinto del Senado
semana próxima

Tras conseguir dictamen, el oficialismo lleva el Presupuesto 2026 al recinto del Senado

Por Sitio Andino Política
Fuerte caída de nacimientos y aumento de divorcios en Mendoza. Imagen generada con IA
Balance anual

Fuerte caída de nacimientos y aumento de divorcios en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC
INDICADORES SOCIALES

Desempleo en baja, pero con más informalidad: qué muestran los últimos datos del INDEC

Por Sitio Andino Economía