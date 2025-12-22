22 de diciembre de 2025
Sitio Andino
AJUSTE EN TURISMO

El Gobierno nacional quita el balance de dólares por turismo y redefine las mediciones

El Gobierno nacional decidió dejar de financiar estadísticas turísticas del INDEC, lo que obligará a reformular las encuestas. Los detalles.

Por Sitio Andino Economía

Con el inicio de la temporada alta por las vacaciones de verano, el Gobierno nacional decidió eliminar el balance de ingresos y egresos de dólares por turismo, una estadística clave para medir el impacto del sector en la balanza cambiaria.

La decisión fue tomada por la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, que dejará de financiar desde el 1 de enero los operativos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) vinculados a la medición del turismo.

La medida implica la suspensión de un aporte anual de $570 millones, lo que afecta de manera directa la logística y el sostenimiento de las principales encuestas del sector turístico. En consecuencia, se verán alterados tanto la disponibilidad como la periodicidad de algunos indicadores oficiales.

En su último informe sectorial, correspondiente a octubre de 2025, el INDEC confirmó los cambios. “Luego de dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto con el ex Ministerio de Turismo de la Nación y, dado que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, a partir de enero de 2026 se producirán modificaciones en la difusión de la información”, señaló el organismo.

Desde enero, la información oficial sobre el ingreso y egreso de dólares por turismo no dependerá más del INDEC.

Cambios en la medición oficial del turismo

Pese al recorte, el INDEC aseguró que “hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, respetando las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente”.

En ese sentido, aclaró que las estadísticas de turismo internacional basadas en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones no sufrirán modificaciones y continuarán publicándose con normalidad.

Qué encuestas se reformularán y cómo será el nuevo esquema

Donde sí habrá cambios es en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), que serán reformuladas. Como consecuencia, el INDEC informó que se reprogramará la difusión de estos datos en el calendario anticipado de publicaciones.

El plan de contingencia contempla una reducción de la muestra, con un menor número de casos relevados, la implementación de una modalidad remota para el trabajo de campo y la firma de acuerdos con las provincias para sostener parte de la información.

El trasfondo de la decisión y el debate cambiario

Desde hace tiempo, Daniel Scioli había manifestado diferencias con la forma en que el INDEC medía la información del sector turístico, al considerar que los datos no reflejaban con precisión la realidad del mercado.

En los últimos meses, las estadísticas oficiales mostraban una fuerte salida de dólares por turismo, un dato que fue utilizado como argumento para sostener la existencia de un atraso cambiario. La eliminación de ese balance introduce ahora un nuevo escenario en la lectura económica del sector/ Noticias Argentinas

