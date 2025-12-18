El mapa tributario que muestra las diferencias de tasas municipales en Mendoza

El Ministerio de Economía de la Nación publicó esta semana el portal de Transparencia Tributaria Municipal , una herramienta que reúne información sobre las tasas municipales que aplican los municipios de todo el país. En el caso de la provincia de Mendoza, los datos disponibles corresponden a Santa Rosa, San Rafael, Maipú, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Las Heras y Godoy Cruz .

Desde el Gobierno nacional señalaron que este mapa permite “identificar aspectos relevantes tales como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre municipios de distintas jurisdicciones”. Asimismo, explicaron que el portal servirá como punto de referencia para contrastar los datos actuales con eventuales modificaciones que los municipios introduzcan en sus ordenanzas en 2026 .

En el caso de Mendoza, la información publicada se concentra en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) que aplican los municipios a hipermercados, industrias, actividades primarias y entidades financieras .

El relevamiento muestra que la alícuota de la TISH para la actividad industrial se distribuye por departamento de la siguiente manera:

El mapa interactivo permite comparar las tasas municipales entre distintos departamentos de Mendoza.

Santa Rosa: $833

$833 San Rafael: $833

$833 Las Heras: $2.021

$2.021 Maipú: $3.225

$3.225 Godoy Cruz: $4.370

$4.370 Guaymallén: $4.655

$4.655 Ciudad de Mendoza: $21.296

Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en hipermercados

En el caso de los hipermercados, las alícuotas informadas por departamento son las siguientes:

Santa Rosa: $52.083,25

$52.083,25 San Rafael: $91.453

$91.453 Las Heras: $4.041.602

$4.041.602 Maipú: $120.835

$120.835 Godoy Cruz: $7.607.733

$7.607.733 Guaymallén: $1.396.500

$1.396.500 Ciudad de Mendoza: $3.917.980

Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en actividades primarias

Para las actividades primarias, el informe detalla las siguientes alícuotas:

Santa Rosa: $1.250

$1.250 San Rafael: $833

$833 Las Heras: $4.850

$4.850 Maipú: $6.365

$6.365 Godoy Cruz: $4.705

$4.705 Guaymallén: $4.655

$4.655 Ciudad de Mendoza: sin información disponible al momento del relevamiento

Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en entidades financieras

En el caso de las entidades financieras, el esquema de la TISH presenta diferencias según el tipo de establecimiento y el municipio:

Santa Rosa: $41.667 (casa central) / $20.833 (sucursales)

$41.667 (casa central) / $20.833 (sucursales) San Rafael: $101.080

$101.080 Las Heras: $4.041.602 / monto fijo por cajeros automáticos: $242.500

$4.041.602 / monto fijo por cajeros automáticos: $242.500 Maipú: $556.658

$556.658 Godoy Cruz: $1.246.879 / monto fijo por cajeros automáticos: $255.147

$1.246.879 / monto fijo por cajeros automáticos: $255.147 Guaymallén: $465.500

$465.500 Ciudad de Mendoza: $1.364.000

Alcance y metodología del relevamiento

En cada una de las planillas que detallan la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene por actividad, se aclara que la información fue elaborada sobre la base de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria aprobadas al inicio de cada ejercicio, sin contemplar eventuales modificaciones dictadas con posterioridad.

Además, se precisa que los datos fueron relevados en los sitios web oficiales de los municipios, con corte al 31 de marzo de 2025.

Para consultar el mapa interactivo y conocer el detalle de las tasas municipales en la provincia de Mendoza, se puede acceder al sitio del Ministerio de Economía haciendo clic aquí.