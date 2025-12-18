El mapa tributario que muestra las diferencias de tasas municipales en Mendoza

El Ministerio de Economía de la Nación publicó esta semana el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta que reúne información sobre las tasas municipales que aplican los municipios de todo el país. En el caso de la provincia de Mendoza, los datos disponibles corresponden a Santa Rosa, San Rafael, Maipú, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Las Heras y Godoy Cruz.
Desde el Gobierno nacional señalaron que este mapa permite “identificar aspectos relevantes tales como las bases imponibles y alícuotas aplicables a tasas seleccionadas, así como realizar comparaciones entre municipios de distintas jurisdicciones”. Asimismo, explicaron que el portal servirá como punto de referencia para contrastar los datos actuales con eventuales modificaciones que los municipios introduzcan en sus ordenanzas en 2026.
En el caso de Mendoza, la información publicada se concentra en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) que aplican los municipios a hipermercados, industrias, actividades primarias y entidades financieras.
Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en la industria
El relevamiento muestra que la alícuota de la TISH para la actividad industrial se distribuye por departamento de la siguiente manera:
Santa Rosa: $833
San Rafael: $833
Las Heras: $2.021
Maipú: $3.225
Godoy Cruz: $4.370
Guaymallén: $4.655
Ciudad de Mendoza: $21.296
Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en hipermercados
En el caso de los hipermercados, las alícuotas informadas por departamento son las siguientes:
Santa Rosa: $52.083,25
San Rafael: $91.453
Las Heras: $4.041.602
Maipú: $120.835
Godoy Cruz: $7.607.733
Guaymallén: $1.396.500
Ciudad de Mendoza: $3.917.980
Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en actividades primarias
Para las actividades primarias, el informe detalla las siguientes alícuotas:
Santa Rosa: $1.250
San Rafael: $833
Las Heras: $4.850
Maipú: $6.365
Godoy Cruz: $4.705
Guaymallén: $4.655
Ciudad de Mendoza: sin información disponible al momento del relevamiento
Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene en entidades financieras
En el caso de las entidades financieras, el esquema de la TISH presenta diferencias según el tipo de establecimiento y el municipio:
Santa Rosa: $41.667 (casa central) / $20.833 (sucursales)
San Rafael: $101.080
Las Heras: $4.041.602 / monto fijo por cajeros automáticos: $242.500
Maipú: $556.658
Godoy Cruz: $1.246.879 / monto fijo por cajeros automáticos: $255.147
Guaymallén: $465.500
Ciudad de Mendoza: $1.364.000
Alcance y metodología del relevamiento
En cada una de las planillas que detallan la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene por actividad, se aclara que la información fue elaborada sobre la base de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria aprobadas al inicio de cada ejercicio, sin contemplar eventuales modificaciones dictadas con posterioridad.
Además, se precisa que los datos fueron relevados en los sitios web oficiales de los municipios, con corte al 31 de marzo de 2025.
Para consultar el mapa interactivo y conocer el detalle de las tasas municipales en la provincia de Mendoza, se puede acceder al sitio del Ministerio de Economía haciendo clic aquí.