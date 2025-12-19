El Gobierno nacional autorizó un nuevo préstamo de hasta US$300 millones dirigido al sector energético

El Gobierno nacional aprobó un préstamo de hasta US$300 millones del Banco Mundial. La medida quedó establecida a través del Decreto 200/2025 , publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. El decreto autoriza un financiamiento adicional para un programa que se ejecuta desde 2023 .

Los fondos serán desembolsados en dólares , con un plazo de 35 años y un período de gracia de 6 años . La operación contempla una tasa de interés variable , basada en el indicador SOFR más un margen adicional.

El Ministerio de Economía fue designado como organismo ejecutor del proyecto, a través de la Secretaría de Energía , con la participación de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético . En tanto, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como subejecutor de una parte del programa.

Según los considerandos del decreto, el país solicitó al Banco Mundial este financiamiento adicional para expandir las actividades del proyecto. El plan incluye el diseño de un marco tarifario que incentive nuevas inversiones en generación térmica de respaldo para energías renovables, además del fortalecimiento institucional del sector energético.

Un préstamo con antecedentes en el inicio de la gestión mileísta

El nuevo financiamiento complementa el préstamo original por 300 millones de dólares aprobado en 2023 mediante el Decreto 718. La norma faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato y la documentación asociada, ad referéndum de la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales estará a cargo de la coordinación administrativa y fiduciaria del proyecto, brindando asistencia en su ejecución. El decreto establece que podrán acordarse modificaciones al contrato siempre que no alteren el objeto ni el destino de los fondos, ni impliquen un incremento del monto autorizado/ Noticias Argentinas