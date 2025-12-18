18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
SALUD LABORAL

Reforma laboral: cómo impactaría la reducción de los aportes patronales en las obras sociales

La reforma laboral reduce los aportes patronales a obras sociales. Qué advierten especialistas y sindicatos sobre el impacto en la salud laboral.

Reforma laboral: cómo impactaría la reducción de los aportes patronales en las obras sociales

Reforma laboral: cómo impactaría la reducción de los aportes patronales en las obras sociales

Por Sitio Andino Economía

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional propone modificaciones de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo de avanzar en una reducción del "costo laboral". Uno de los cambios que genera controversia tiene que ver con una disminución de los aportes patronales destinados a las obras sociales.

Lee además
El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero
Julio Cordero participó del debate en comisiones de la reforma laboral
Congreso

¿La reforma laboral será retroactiva? Qué dijo el secretario de Trabajo
obra social prepaga1
Los aportes patronales a las obras sociales se reducirían un 1%

Los aportes patronales a las obras sociales se reducirían un 1%

El impacto de la reforma laboral en el financiamiento de las obras sociales

La reforma del Ejecutivo contempla una reducción de las contribuciones patronales a las obras sociales del 6% al 5%, mientras que el aporte de los trabajadores se mantiene sin cambios en el 3%. Aunque a primera vista la baja parece marginal, el recorte de un punto porcentual tendría un efecto económico considerable.

Según estimaciones realizadas por fuentes sindicales, la reducción del aporte patronal implicaría una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el mecanismo que permite compensar ingresos entre las distintas obras sociales y garantizar cobertura en los sectores con menor recaudación.

Además, el conjunto de las obras sociales podría dejar de percibir hasta unos $90.000 millones mensuales como consecuencia de la reforma. De este modo, el impacto total del recorte ascendería a aproximadamente $106.000 millones por mes/ Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

Mirá el video: Patricia Bullrich y José Mayans se cruzaron por la conformación de las comisiones

La mirada del sector bancario mendocino sobre la reforma laboral del Ejecutivo nacional

Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas

Comienza una semana decisiva para el Gobierno nacional en el Congreso: Presupuesto y reforma laboral

Reforma laboral: el oficialismo busca aprobarla en el Senado antes de fin de año y crecen los obstáculos

Empleo joven, el proyecto de Cornejo que legisladores mendocinos impulsarán en el Congreso

La CGT rechazó la reforma laboral enviada al Congreso por Javier Milei

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

LO QUE SE LEE AHORA
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Por Sitio Andino Política
Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos.
A más de 20 días del siniestro

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Por Celeste Funes
Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Por Sitio Andino Policiales