Reforma laboral: cómo impactaría la reducción de los aportes patronales en las obras sociales

Por Sitio Andino Economía







La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional propone modificaciones de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo de avanzar en una reducción del "costo laboral". Uno de los cambios que genera controversia tiene que ver con una disminución de los aportes patronales destinados a las obras sociales.

De acuerdo con especialistas y referentes gremiales, el impacto de esta decisión podría ser directo y significativo sobre el funcionamiento de las obras sociales, que ya atraviesan una situación financiera delicada, tal como lo advirtió días atrás en diálogo con Sitio Andino el secretario general de La Bancaria.

obra social prepaga1 Los aportes patronales a las obras sociales se reducirían un 1% El impacto de la reforma laboral en el financiamiento de las obras sociales La reforma del Ejecutivo contempla una reducción de las contribuciones patronales a las obras sociales del 6% al 5%, mientras que el aporte de los trabajadores se mantiene sin cambios en el 3%. Aunque a primera vista la baja parece marginal, el recorte de un punto porcentual tendría un efecto económico considerable.

Según estimaciones realizadas por fuentes sindicales, la reducción del aporte patronal implicaría una pérdida mensual cercana a los $16.500 millones para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el mecanismo que permite compensar ingresos entre las distintas obras sociales y garantizar cobertura en los sectores con menor recaudación.

Además, el conjunto de las obras sociales podría dejar de percibir hasta unos $90.000 millones mensuales como consecuencia de la reforma. De este modo, el impacto total del recorte ascendería a aproximadamente $106.000 millones por mes/ Ámbito Financiero