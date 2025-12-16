16 de diciembre de 2025
Renunció el director de ARCA, Juan Pazo: quién lo reemplazará

Juan Pazo renunció a su cargo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP, y el Gobierno nacional designó a un nuevo titular.

Juan Pazo renunció a su cargo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Juan Pazo renunció a su cargo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó las renuncias de ambos, con efecto desde el 18 de diciembre. Vázquez venía desempeñándose como director general de la Dirección General Impositiva (DGI).

El cambio en la dirección de ARCA

En el mismo acto administrativo del Gobierno nacional se formalizó la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos.

El cambio en la dirección ejecutiva apunta a asegurar la continuidad institucional de ARCA en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país.

El recambio en la conducción del organismo recaudador se produce en el cierre del año fiscal y a pocos días de las fiestas de fin de año, período de alta actividad tanto en materia impositiva como de comercio exterior.

ARCA es un ente autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la recaudación de impuestos nacionales y el control aduanero. Fuente: NA.

