Avanza la remodelación de la Rotonda de la Calesita: nueve inversores en carrera

La icónica Rotonda de la Calesita del Parque San Martín será sometida a un plan de obras en 2026 con el objetivo de remodelar y revalorizar el espacio , según informó el Gobierno de Mendoza . Este martes se abrieron las propuestas técnicas y económicas , y surgieron los primeros inversores interesados en la obra.

Esta mañana se abrieron los sobres con las ofertas técnicas y económicas correspondientes a la obra que forma parte del programa “ Puesta en valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín ”.

Las nueve firmas que se presentaron a la licitación son Natural Terra, Estructura del Oeste, Dafre Obras Civiles, Cebeco, Cacsa, Bravin Hermanos, Constructora San Guillermo, Sanco y CF Obras Civiles .

El acto administrativo estuvo encabezado por el director de Obra Pública y Contrataciones , Emanuel Juan , quien explicó que ahora comienza la instancia de evaluación de las ofertas y que, una vez adjudicada la empresa, se iniciarán las obras previstas para el primer trimestre de 2026 .

Con un presupuesto oficial de $3.059.631.000, el Gobierno provincial busca una renovación y acondicionamiento integral para lograr una infraestructura integrada, plural y dinámica que promueva el uso cotidiano, los vínculos familiares y la vida social en el parque.

Objetivos de la obra y principales intervenciones

La Rotonda de la Calesita ocupa aproximadamente 20.000 m² y, además de ser un área de juego, es un espacio histórico para el esparcimiento familiar desde su creación en 1909 como el “Kiosco de la Música”. Tras más de un siglo, la estructura concéntrica que favorecía la reunión al aire libre muestra un avanzado deterioro que el proyecto intenta revertir.

Rotonda - Calesita - Parque San Martín (3) La obra buscará referenciar al antiguo 'Kiosco de la Música'. Foto: Gobierno de Mendoza

El plan prioriza mantener la configuración concéntrica y respetar pendientes, taludes y líneas de reforestación. Entre las intervenciones previstas figuran la reubicación de la calesita hacia el centro de la rotonda para reforzar la centralidad del lugar, la construcción de una nueva unidad de servicios con baños públicos y el acondicionamiento general de accesos y áreas de uso para integrar a usuarios de todas las edades.