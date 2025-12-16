16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Quiénes son

Avanza la remodelación de la Rotonda de la Calesita: nueve inversores en carrera

El histórico espacio del Parque San Martín dio inicio a la primera etapa de su puesta en valor, de cara al comienzo de las obras previstas para 2026.

Avanza la remodelación de la Rotonda de la Calesita: nueve inversores en carrera

Avanza la remodelación de la Rotonda de la Calesita: nueve inversores en carrera

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

La icónica Rotonda de la Calesita del Parque San Martín será sometida a un plan de obras en 2026 con el objetivo de remodelar y revalorizar el espacio, según informó el Gobierno de Mendoza. Este martes se abrieron las propuestas técnicas y económicas, y surgieron los primeros inversores interesados en la obra.

Rotonda - Calesita - Parque San Martín
Las obras comenzarían el primer trimestre de 2026.

Las obras comenzarían el primer trimestre de 2026.

Renovación de la Rotonda de la Calesita del Parque San Martín: quiénes son las empresas postulantes

Esta mañana se abrieron los sobres con las ofertas técnicas y económicas correspondientes a la obra que forma parte del programa “Puesta en valor del Núcleo Histórico del Parque General San Martín ”.

Lee además
Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados
Congreso

Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados
Cornejo y Allasino volvieron a compartir un acto institucional. El terreno para un acuerdo está allanado. video
Elecciones 2026

El "palo" de Cornejo a la oposición para justificar la alianza con el PRO en Mendoza

Las nueve firmas que se presentaron a la licitación son Natural Terra, Estructura del Oeste, Dafre Obras Civiles, Cebeco, Cacsa, Bravin Hermanos, Constructora San Guillermo, Sanco y CF Obras Civiles.

Rotonda - Calesita - Parque San Martín (2)
La Rotonda de la Calesita tendrá espacios nuevos y renovados.

La Rotonda de la Calesita tendrá espacios nuevos y renovados.

El acto administrativo estuvo encabezado por el director de Obra Pública y Contrataciones, Emanuel Juan, quien explicó que ahora comienza la instancia de evaluación de las ofertas y que, una vez adjudicada la empresa, se iniciarán las obras previstas para el primer trimestre de 2026.

Con un presupuesto oficial de $3.059.631.000, el Gobierno provincial busca una renovación y acondicionamiento integral para lograr una infraestructura integrada, plural y dinámica que promueva el uso cotidiano, los vínculos familiares y la vida social en el parque.

Objetivos de la obra y principales intervenciones

La Rotonda de la Calesita ocupa aproximadamente 20.000 m² y, además de ser un área de juego, es un espacio histórico para el esparcimiento familiar desde su creación en 1909 como el “Kiosco de la Música”. Tras más de un siglo, la estructura concéntrica que favorecía la reunión al aire libre muestra un avanzado deterioro que el proyecto intenta revertir.

Rotonda - Calesita - Parque San Martín (3)
La obra buscará referenciar al antiguo 'Kiosco de la Música'.

La obra buscará referenciar al antiguo 'Kiosco de la Música'.

El plan prioriza mantener la configuración concéntrica y respetar pendientes, taludes y líneas de reforestación. Entre las intervenciones previstas figuran la reubicación de la calesita hacia el centro de la rotonda para reforzar la centralidad del lugar, la construcción de una nueva unidad de servicios con baños públicos y el acondicionamiento general de accesos y áreas de uso para integrar a usuarios de todas las edades.

Temas
Seguí leyendo

Más cambios en el oficialismo: renunció el Presidente del Banco Nación

Qué dijo Cornejo sobre el proyecto de Ley de Glaciares enviado al Congreso

Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos"

Nuevo centro de monitoreo en Luján de Cuyo: cómo operará el sistema integrado al 911

Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos y se investiga qué pasó

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Renunció el director de ARCA, Juan Pazo: quién lo reemplazará

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Las Más Leídas

La DGE moderniza y acorta una tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata.
Renovación

La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Te Puede Interesar

Cornejo y Allasino volvieron a compartir un acto institucional. El terreno para un acuerdo está allanado. video
Elecciones 2026

El "palo" de Cornejo a la oposición para justificar la alianza con el PRO en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados
Congreso

Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

Por Sitio Andino Política
Cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza durante las Fiestas
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza durante las Fiestas

Por Soledad Maturano