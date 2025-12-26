26 de diciembre de 2025
River enfrenta un imprevisto y se enfría la llegada de un refuerzo mendocino

El Club Atlético River Plate tenía casi abrochado al delantero aunque una modificación de último momento complicó seriamente su llegada.

El Club Atlético River Plate tenía casi abrochado al delantero Santino Andino, del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, aunque una modificación de último momento complicó seriamente su llegada. Ante este escenario, el club de Núñez ya analiza activar el “Plan B” en el mercado de pases.

Se complicó la llegada de Santino Andino a River

La incorporación de Andino, quien mostró un muy buen nivel durante el 2025 con la camiseta del Tomba, estaba prácticamente cerrada y todo indicaba que sería el tercer refuerzo del Millonario, que ya sumó a los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Sin embargo, el cambio de representante del futbolista estancó la negociación y convirtió su arribo a River en una operación casi imposible. Este giro inesperado alteró los planes de la dirigencia riverplatense, que ahora evalúa otras alternativas.

Santino Andino, una de las joyas de Godoy Cruz.

Hasta hace poco, Santino Andino era representado por Hernán Berman, un agente muy cercano al entrenador Marcelo Gallardo y al entorno de River. No obstante, el delantero decidió finalizar ese vínculo y pasó a estar asesorado por una agencia internacional, que prioriza una transferencia al fútbol europeo.

Una de las grandes promesas del fútbol argentino

El mendocino, de apenas 20 años, disputó el Mundial Sub 20 en 2025 y, pese a haber descendido con Godoy Cruz a la Primera Nacional, sus actuaciones fueron destacadas. Su rendimiento lo posicionó como una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Como de Italia es uno de los principales interesados en el delantero y estaría dispuesto a desembolsar cerca de siete millones de dólares para quedarse con su pase.IP

River activa el “Plan B” en el mercado de pases

Con las negociaciones por Andino prácticamente caídas, River apunta ahora a Tadeo Allende como alternativa. El cordobés de 26 años viene de un gran año en el Inter Miami, donde comparte plantel con Lionel Messi y fue clave en la obtención del título de la MLS, con 20 goles en 37 partidos.

