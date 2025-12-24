¿Lo quieren o no? La respuesta contundente de River sobre Mauro Icardi

Por Sitio Andino Deportes







River Plate comenzó a incorporar nuevos nombres de cara al próximo torneo nacional de fútbol, donde al menos Fausto Vera y Aníbal Moreno ya visten la camiseta del Millonario. En ese contexto, y entre los rumores de negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz, y Jhohan Romaña, de San Lorenzo, el nombre que más resonó fue el de Mauro Icardi, actual delantero del Galatasaray.

¿Icardi a River? La respuesta oficial del Millonario La temporada 2025 dejó al equipo de Marcelo Gallardo con un sabor amargo, al no conseguir títulos, acumular pocos triunfos y quedar fuera de una clasificación acorde a la Copa Libertadores. Por ese motivo, la dirigencia de Núñez apuesta a reforzar el plantel con nuevos nombres para potenciar un nuevo once titular. Uno de los primeros apuntados fue Luciano Gondou, del Zenit de Rusia, como reemplazo de Miguel Borja, pero la negociación se diluyó luego de que se fijara un precio cercano a los 12 millones de dólares.

Otro de los rumores fuertes surgió desde Turquía con el nombre de Mauro Icardi. En parte, esta versión tomó fuerza por declaraciones de su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez, quien tras su visita al programa Otro Día Perdido, de Mario Pergolini, afirmó de manera contundente: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado. Si en algún momento viene…”.

Embed La China Suárez le prohibió a Icardi jugar en Boca

Durante la entrevista con Mario Pergolini en "Otro Día Perdido", la China dejó en claro que, si Mauro Icardi vuelve a la Argentina, jugará únicamente en River Plate, el club del cual ella es hincha.

Por su parte, Mauro se… pic.twitter.com/AD35cfiH7H — Rollinews (@rollinews) November 15, 2025 Ante la repercusión de esos dichos, desde River Plate salieron a aclarar la situación en diálogo con Infobae: el delantero de 32 años no es un objetivo de la dirigencia, o al menos no figura como una prioridad, pese a que en el pasado el club estuvo cerca de intentar su incorporación.

Luego de sufrir una grave lesión en la Champions League frente al Tottenham, el rosarino mantuvo conversaciones informales con el entonces presidente de River, Jorge Brito, lo que en su momento alimentó la posibilidad de vestir la camiseta del Millonario. Sin embargo, su elevado salario en el fútbol turco, cercano a los 10 millones de dólares anuales, terminó por enfriar cualquier negociación. Su futuro, además, sigue siendo una incógnita tras no renovar su contrato con el Galatasaray y podría quedar libre en seis meses. Fuente: Infobae.