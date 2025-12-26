A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Con el inicio de la temporada verano 2026 , la Región de Valparaíso lanzó una campaña integral enfocada en el público mendocino, su principal mercado argentino . La estrategia busca posicionar a la costa c hilena como el destino de playa más cercano, accesible y seguro para quienes cruzan la Cordillera.

Desde la Corporación Regional de Turismo, su gerente (i), Erick Fuentes, explicó que la propuesta se apoya en tres ejes centrales que responden a las demandas del turismo de Cuyo:

Uno de los mayores atractivos de Valparaíso es su conectividad terrestre . A través de la Ruta 60-CH, el trayecto desde Mendoza hasta ciudades como Viña del Mar o Concón demanda entre siete y ocho horas efectivas de manejo.

La región destaca que se trata del escape de playa más rápido para el mendocino, i deal para viajes familiares sin la necesidad de pasar por aeropuertos, largas esperas ni el costo de los pasajes aéreos. La propuesta es simple: salir por la mañana de casa y cenar pescado fresco frente al Pacífico.

De cara al verano, además, las autoridades trabajan de manera coordinada para agilizar los pasos fronterizos, facilitando el ingreso tanto en vehículo particular como en ómnibus.

Calidad, experiencias y compras inteligentes

Aunque la coyuntura cambiaria no es hoy el principal motor del viaje, Valparaíso apuesta a una sólida relación calidad-precio y al valor diferencial de sus experiencias. Chile continúa siendo competitivo en rubros como tecnología, indumentaria de marca y artículos deportivos, lo que permite planificar compras estratégicas.

Ese ahorro puede transformarse en experiencias gastronómicas de alto nivel, con productos del mar frescos, o en propuestas culturales que no se encuentran en Cuyo. Entre ellas, el enoturismo en el Valle de Casablanca, reconocido por sus vinos de clima frío, especialmente el Sauvignon Blanc, aparece como un complemento atractivo para el público mendocino.

El mensaje es claro: el valor del viaje no está solo en el cambio, sino en la calidad de vida vacacional y en una oferta que suma experiencias únicas.

Playas seguras y servicios pensados para la familia

La seguridad y el turismo familiar son pilares de la propuesta de Valparaíso. Durante la temporada alta, las principales playas de la región, especialmente en Viña del Mar y Concón, refuerzan su infraestructura y los equipos de salvavidas.

Los municipios costeros promueven playas con señalización clara y oleaje moderado, ideales para niños, y amplían la disponibilidad de servicios turísticos como alquiler de sombrillas, paseos náuticos y una variada oferta gastronómica, simple y saludable.

Con mar, entretenimiento, compras y tranquilidad, Valparaíso se posiciona como una alternativa completa para el mendocino. El verano 2026 está a ocho horas de casa; solo resta planificar y reservar.