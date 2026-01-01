Lluvia de euros en la Lepra y Murialdo: Valentín Castellanos fue vendido a la Premier

Una parte del salto internacional de Valentín Castellanos vuelve a los clubes donde se formó, la Lepra y Murialdo.

La transferencia de Valentín Castellanos al West Ham United no solo marca un nuevo capítulo en la carrera del delantero mendocino: también representa un ingreso económico directo para el fútbol de la provincia . El mecanismo de solidaridad FIFA hará que Independiente Rivadavia y Leonardo Murialdo reciban una parte del millonario pase.

La operación, que se cerró en torno a los 29 millones de euros , activa el reparto del 5% del total entre los clubes que participaron en la formación del jugador durante su etapa juvenil, antes de su consolidación internacional.

Según los porcentajes que se manejan, Independiente Rivadavia percibirá cerca de 290.000 euros , correspondiente a aproximadamente el 1% del pase , mientras que Leonardo Murialdo recibiría una cifra similar , también en concepto de derechos formativos.

En conjunto, casi 580.000 euros ingresarán al fútbol mendocino , una suma que representa un respaldo financiero importante para instituciones que sostienen su crecimiento a partir de las divisiones inferiores.

El resto del dinero será distribuido entre otros clubes formadores, de acuerdo a los años reconocidos en la carrera del delantero.

Formar también es competir

El caso Castellanos vuelve a poner sobre la mesa el valor estratégico de la formación. Para la Lepra y Murialdo, el ingreso no está ligado a un resultado deportivo inmediato, sino a años de trabajo silencioso, captación, contención y desarrollo.

Mientras el delantero da el salto a la Premier League tras su paso por la Lazio, en Mendoza el impacto se mide en recursos que pueden transformarse en infraestructura, competencia y futuro. Un recordatorio claro de que invertir en juveniles también rinde en el largo plazo.