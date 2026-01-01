1 de enero de 2026
Lluvia de euros en la Lepra y Murialdo: Valentín Castellanos fue vendido a la Premier

Independiente Rivadavia y Murialdo recibirán una suma por el mecanismo de solidaridad FIFA tras la transferencia del mendocino al West Ham. Mirá qué pasó.

Una parte del salto internacional de Valentín Castellanos vuelve a los clubes donde se formó, la Lepra y Murialdo. &nbsp;

La transferencia de Valentín Castellanos al West Ham United no solo marca un nuevo capítulo en la carrera del delantero mendocino: también representa un ingreso económico directo para el fútbol de la provincia. El mecanismo de solidaridad FIFA hará que Independiente Rivadavia y Leonardo Murialdo reciban una parte del millonario pase.

La operación, que se cerró en torno a los 29 millones de euros, activa el reparto del 5% del total entre los clubes que participaron en la formación del jugador durante su etapa juvenil, antes de su consolidación internacional.

Cuánto dinero vuelve a la Lepra y Murialdo

Según los porcentajes que se manejan, Independiente Rivadavia percibirá cerca de 290.000 euros, correspondiente a aproximadamente el 1% del pase, mientras que Leonardo Murialdo recibiría una cifra similar, también en concepto de derechos formativos.

El resto del dinero será distribuido entre otros clubes formadores, de acuerdo a los años reconocidos en la carrera del delantero.

Formar también es competir

El caso Castellanos vuelve a poner sobre la mesa el valor estratégico de la formación. Para la Lepra y Murialdo, el ingreso no está ligado a un resultado deportivo inmediato, sino a años de trabajo silencioso, captación, contención y desarrollo.

Mientras el delantero da el salto a la Premier League tras su paso por la Lazio, en Mendoza el impacto se mide en recursos que pueden transformarse en infraestructura, competencia y futuro. Un recordatorio claro de que invertir en juveniles también rinde en el largo plazo.

