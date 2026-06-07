Jeremías Olmedo triunfó en el Turismo Nacional C3 y los mendocinos Antolín y Vicino completaron la final

Jeremías Olmedo dominó la final disputada en el Roberto Mouras de La Plata y consiguió el primer triunfo de su trayectoria en la Clase 3 del Turismo Nacional.

Jeremías Olmedo alcanzó este domingo un objetivo largamente esperado al conseguir su primera victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional APAT. El piloto salteño dominó la final correspondiente a la quinta fecha del campeonato 2026 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y coronó un fin de semana perfecto. La jornada también tuvo participación mendocina con Gonzalo Antolín y Lucas Vicino, quienes lograron completar la competencia.

Desde el mismo momento de la largada, Jeremías Olmedo dejó en claro que tenía el auto a vencer. El piloto del equipo Salvita Racing aprovechó una excelente partida para tomar rápidamente el liderazgo y comenzar a marcar diferencias respecto a sus perseguidores.

Mientras detrás suyo se desarrollaban intensas disputas por las posiciones de podio, el salteño administró con autoridad cada vuelta de la competencia , manteniendo siempre el control de la carrera y evitando cualquier posibilidad de ataque.

La victoria tuvo además un valor especial porque significó el primer triunfo de Olmedo dentro de la Clase 3 , categoría en la que continúa consolidando su crecimiento deportivo.

Domenech brilló en el cierre y completó el podio

La pelea más atractiva de la carrera se desarrolló detrás del líder. Jorge Barrio, Alfonso Domenech y Agustín Canapino protagonizaron una intensa batalla por las posiciones de escolta que se mantuvo abierta hasta los últimos giros.

La maniobra más destacada llegó en el tramo final de la competencia cuando Alfonso Domenech aprovechó la succión generada por Barrio y Canapino para superar a ambos en una acción espectacular, avanzando desde la cuarta hasta la segunda posición.

De esta manera, el podio quedó integrado por Jeremías Olmedo, Alfonso Domenech y Jorge Barrio, completando una jornada de gran nivel deportivo en el trazado platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2063675063887368503&partner=&hide_thread=false Jeremías Olmedo se llevó el triunfo en la final de la Clase 3 del Campeonato RUS de TN APAT.



Alfonso Domenech

Jorge Barrio



Prensa APAT@Apat_TN @RUSDeportes #TNenLaPlata #Olmedo pic.twitter.com/fQo67i6hV6 — Carburando (@CarburandoTV) June 7, 2026

Antolín y Vicino dijeron presente en La Plata

Entre los representantes mendocinos, Gonzalo Antolín volvió a mostrar regularidad y completó una carrera sólida para finalizar en la 13ª posición. El piloto cuyano logró mantenerse dentro del lote principal durante buena parte de la competencia y sumó una nueva experiencia en una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.

Por su parte, Lucas Vicino completó las vueltas programadas y terminó en el 21° puesto, cerrando un fin de semana que le permitió seguir acumulando kilómetros y experiencia dentro de la Clase 3.

Los dos mendocinos lograron ver la bandera a cuadros en una final exigente, marcada por el ritmo intenso y la permanente lucha por posiciones.

Santero sigue firme en la pelea por el campeonato y lo que se viene

Más allá de la victoria de Olmedo, la lucha por el campeonato continúa teniendo a un mendocino entre los principales candidatos.

Facundo Chapur lidera las posiciones con 149 puntos, seguido por Agustín Canapino con 142. En la tercera colocación aparece Julián Santero con 102 unidades, manteniéndose dentro del grupo de pilotos que buscarán descontar diferencias en la segunda mitad de la temporada. Detrás del mendocino se ubican Mauricio Lambiris con 101 puntos y Jonatan Castellano con 94.

La próxima fecha del TN APAT se disputará entre el 4 y el 5 de julio en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.