Argentina arrancó con goleada ante España en la United Cup y sueña en grande en Australia

La Selección Argentina de tenis tuvo un estreno perfecto en la United Cup al vencer 3-0 a España. Mirá lo que se viene para el cuadro nacional.

Debut ideal para Argentina en el torneo mixto que abre la temporada y funciona como antesala del Australian Open. &nbsp;

La Selección Argentina de tenis tuvo un estreno perfecto en la United Cup al vencer 3-0 a España en su primera presentación del Grupo A, que se disputa en Perth. Con actuaciones sólidas en singles y un cierre contundente en dobles mixtos, el equipo nacional dio un paso clave en el inicio del calendario 2026.

Triunfos de Argentina en singles y cierre ideal en dobles

La serie comenzó con una victoria firme de Sebastián Báez, quien superó a Jaume Munar por 6-4 y 6-4, mostrando regularidad desde el fondo y control en los momentos importantes. Luego, Solana Sierra sostuvo la ventaja argentina con un partido trabajado ante Jessica Bouzas Maneiro: 6-4, 5-7 y 6-0, imponiéndose con autoridad en el set decisivo.

El punto final llegó con el dobles mixtos, donde Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé vencieron a Yvonne Carvalle-Reimers e Íñigo Cervantes por 7-6 (6) y 6-2, sellando el 3-0 que ilusiona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/2007031133159178528&partner=&hide_thread=false

Qué significa este triunfo para Argentina

La United Cup es un torneo oficial que reemplazó a la Copa Hopman y a la ATP Cup, y otorga puntos ATP y WTA además de premios. Arrancar con una victoria amplia ordena el grupo y deja a Argentina bien posicionada para pelear la clasificación a cuartos.

El equipo, capitaneado por Sebastián Gutiérrez, integra el Grupo A junto a España y Estados Unidos.

Lo que viene: choque con el campeón

Sin demasiado descanso, Argentina volverá a jugar este sábado ante Estados Unidos, primer cabeza de serie y campeón vigente. Será una prueba máxima: Báez y Sierra podrían enfrentar a Taylor Fritz y Coco Gauff, dos de las principales figuras del circuito.

Cómo se juega la United Cup

  • Formato: 18 países, seis grupos de tres equipos.

  • Clasificación: avanzan los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos.

  • Series: un single masculino, un single femenino y un dobles mixtos.

  • Premios y puntos: hasta 500 puntos para los rankings ATP/WTA y una bolsa superior a USD 11 millones.

Con un arranque contundente y el ánimo en alza, Argentina dio el primer paso en un torneo que marca el pulso del verano australiano y del año tenístico que comienza.

