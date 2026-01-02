Argentina arrancó con goleada ante España en la United Cup y sueña en grande en Australia

La Selección Argentina de tenis tuvo un estreno perfecto en la United Cup al vencer 3-0 a España en su primera presentación del Grupo A, que se disputa en Perth. Con actuaciones sólidas en singles y un cierre contundente en dobles mixtos, el equipo nacional dio un paso clave en el inicio del calendario 2026.
Triunfos de Argentina en singles y cierre ideal en dobles
La serie comenzó con una victoria firme de Sebastián Báez, quien superó a Jaume Munar por 6-4 y 6-4, mostrando regularidad desde el fondo y control en los momentos importantes. Luego, Solana Sierra sostuvo la ventaja argentina con un partido trabajado ante Jessica Bouzas Maneiro: 6-4, 5-7 y 6-0, imponiéndose con autoridad en el set decisivo.
Con 3 grandes triunfos en la serie ante España en manos de Sebastián Báez, Solana Sierra y Lourdes Carlé / Guido Andreozzi, el equipo argentino se lleva la primera serie en Oceanía. pic.twitter.com/RfyX0NZ25X
La United Cup es un torneo oficial que reemplazó a la Copa Hopman y a la ATP Cup, y otorga puntos ATP y WTA además de premios. Arrancar con una victoria amplia ordena el grupo y deja a Argentina bien posicionada para pelear la clasificación a cuartos.
El equipo, capitaneado por Sebastián Gutiérrez, integra el Grupo A junto a España y Estados Unidos.
Lo que viene: choque con el campeón
Sin demasiado descanso, Argentina volverá a jugar este sábado ante Estados Unidos, primer cabeza de serie y campeón vigente. Será una prueba máxima: Báez y Sierra podrían enfrentar a Taylor Fritz y Coco Gauff, dos de las principales figuras del circuito.
Cómo se juega la United Cup
Formato: 18 países, seis grupos de tres equipos.
Clasificación: avanzan los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos.
Series: un single masculino, un single femenino y un dobles mixtos.
Premios y puntos: hasta 500 puntos para los rankings ATP/WTA y una bolsa superior a USD 11 millones.
Con un arranque contundente y el ánimo en alza, Argentina dio el primer paso en un torneo que marca el pulso del verano australiano y del año tenístico que comienza.