Se confirmaron los cruces de Argentina en la United Cup 2026 y el debut será ante España

La Selección de tenis de Argentina ya tiene confirmados sus cruces para la próxima United Cup, el torneo de selecciones que abrirá oficialmente la temporada 2026 del tenis mundial. El equipo nacional debutará ante España en Perth, con Sebastián Báez como principal referencia y una convocatoria renovada que buscará dar un paso adelante.
El debut ante España y los primeros partidos de la serie
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el segundo mejor argentino del ranking ATP, Sebastián Báez (45°), abrirá la serie frente al español Jaume Munar (33°). Luego será el turno de Solana Sierra (66°), que se medirá con Jessica Bouzas Maneiro (41°), mientras que el dobles mixto cerrará la jornada, con parejas aún por confirmar.
Un grupo exigente con Estados Unidos como gran desafío
La edición 2026 será la cuarta disputa de la United Cup, certamen creado en 2023 y que ganó peso en el calendario internacional. Argentina afrontará su tercera participación, con la ilusión de superar la fase de grupos por primera vez.
Además de España, el equipo nacional deberá medirse con Estados Unidos, campeón en 2023 y 2025. Esa serie se jugará el sábado 3 de enero a las 6:00, con Báez enfrentando a Taylor Fritz (6°) y Sierra ante Coco Gauff (3°), dos cruces de máxima exigencia.
Sebastián Báez y la tropa argentina
Báez llega tras un 2025 irregular, mientras que Munar atraviesa el mejor momento de su carrera, con 31 triunfos a nivel ATP y su mejor ranking histórico. Sierra, en tanto, cerró una temporada sobresaliente, con cuatro títulos y una destacada actuación en Wimbledon, mientras que Bouzas Maneiro alcanzó los cuartos de final del WTA 1000 de Montreal.
El plantel argentino se completa con Marco Trungelliti, Guido Andreozzi, Lourdes Carle y Nicole Fossa Huergo, quien se nacionalizó argentina en los últimos meses.