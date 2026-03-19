Cómo le afecta a Mendoza que Argentina haya salido de la OMS.

Tras la formalización de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por parte del Gobierno Nacional este , el ministro de Salud de la provincia de Mendoza , Rodolfo Montero , buscó llevar tranquilidad. El funcionario aseguró que "la provincia mantendrá sus esquemas de trabajo y convenios internacionales vigentes".

Si bien Montero calificó la medida del Ejecutivo Nacional como "un error" -postura que sostiene desde que se anunció la intención el año pasado-, aclaró en diálogo con Sitio Andino que la gestión sanitaria local no sufrirá interrupciones de gravedad. La clave reside en que el vínculo más estrecho de Mendoza se mantiene con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) .

Qué significa que la Argentina haya salido de la OMS

Argentina fuera de la OMS: qué pasa con los convenios sanitarios firmados por Mendoza

El funcionario explicó que la operatividad diaria de la salud pública mendocina depende, en gran medida, de la cooperación técnica con la Organización Panamericana de Salud, organismo que ha confirmado su permanencia en el país.

OMS: el ministro de Salud aseguró que la decisión de Nación no impactará en Mendoza.

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"La gestión sanitaria local no sufrirá interrupciones de gravedad, ya que el vínculo más estrecho de la provincia se mantiene con la OPS", afirmó Montero.

Cooperación técnica: la oficina de la OPS en Argentina seguirá siendo el nexo para los estándares de salud pública que aplica la provincia.

Proyectos locales: continúan en pie programas específicos, como el Plan de reducción de la tasa de mortalidad materna e infantil y otros acuerdos de asistencia técnica que Mendoza tiene firmados de manera directa.

Insumos y vacunas: Mendoza seguirá accediendo a medicamentos y dosis del Calendario Nacional a través del Fondo Estratégico de la OPS , lo que garantiza costos menores y abastecimiento seguro.

entrega de medicamentos importados, drogueria provincial, rodolfo montero, jane llopis, fotogaleria.jpg La salud pública mendocina depende, en gran medida, de la cooperación técnica con la Organización Panamericana de Salud. Foto: Yemel Fil

Crítica a la "burocracia" pero defensa del sistema

Montero no evitó la autocrítica hacia los organismos internacionales. Reconoció que la OMS padece de un "exceso de burocratización" y que le faltó "jugar fuerte" con herramientas firmes durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, enfatizó que la solución es "corregir las deficiencias desde adentro y no abandonar los espacios".

Para el ministro, la salida de Argentina tiene un componente más simbólico que práctico en lo inmediato, pero advirtió sobre el peligro de "comprar discursos de odio" contra organizaciones que establecen estándares globales de cuidado.

Preguntas y respuestas para entender la salida de Argentina de la OMS

¿Por qué Argentina decidió abandonar la OMS?

La decisión del Gobierno de Javier Milei responde a una redefinición estratégica y soberana. Los argumentos oficiales apuntan a:

Discrepancias con la "agenda ideológica" del organismo.

Cuestionamientos al manejo de emergencias sanitarias globales.

Búsqueda de autonomía total en la definición de políticas de salud pública, alineándose con posturas de sectores conservadores internacionales.

¿Cómo se garantiza el acceso a vacunas y medicamentos?

A pesar de la salida del organismo global, Argentina mantiene su membresía en la OPS. Esto es fundamental porque la compra de vacunas y medicamentos de alto costo se realiza mayoritariamente a través del Fondo Rotatorio y el Fondo Estratégico de la OPS, no de la OMS directamente. El suministro para el Calendario Nacional en Mendoza está, por ahora, garantizado.

¿Qué pierde el país al dejar de ser estado miembro?

El impacto, según especialistas, es principalmente técnico y diplomático: