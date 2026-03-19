19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Organización Mundial de la Salud

Cómo le afecta a Mendoza que Argentina haya salido de la OMS

Pese a la decisión de Nación de abandonar la OMS, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó que la provincia de Mendoza mantendrá sus acuerdos con la OPS.

Cómo le afecta a Mendoza que Argentina haya salido de la OMS.

Cómo le afecta a Mendoza que Argentina haya salido de la OMS.

 Por Natalia Mantineo

Tras la formalización de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por parte del Gobierno Nacional este , el ministro de Salud de la provincia de Mendoza, Rodolfo Montero, buscó llevar tranquilidad. El funcionario aseguró que "la provincia mantendrá sus esquemas de trabajo y convenios internacionales vigentes".

Si bien Montero calificó la medida del Ejecutivo Nacional como "un error" -postura que sostiene desde que se anunció la intención el año pasado-, aclaró en diálogo con Sitio Andino que la gestión sanitaria local no sufrirá interrupciones de gravedad. La clave reside en que el vínculo más estrecho de Mendoza se mantiene con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Tras la salida de la OMS, el rol de la OPS

El funcionario explicó que la operatividad diaria de la salud pública mendocina depende, en gran medida, de la cooperación técnica con la Organización Panamericana de Salud, organismo que ha confirmado su permanencia en el país.

  • Insumos y vacunas: Mendoza seguirá accediendo a medicamentos y dosis del Calendario Nacional a través del Fondo Estratégico de la OPS, lo que garantiza costos menores y abastecimiento seguro.

  • Proyectos locales: continúan en pie programas específicos, como el Plan de reducción de la tasa de mortalidad materna e infantil y otros acuerdos de asistencia técnica que Mendoza tiene firmados de manera directa.

  • Cooperación técnica: la oficina de la OPS en Argentina seguirá siendo el nexo para los estándares de salud pública que aplica la provincia.

"La gestión sanitaria local no sufrirá interrupciones de gravedad, ya que el vínculo más estrecho de la provincia se mantiene con la OPS", afirmó Montero.

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La salud pública mendocina depende, en gran medida, de la cooperación técnica con la Organización Panamericana de Salud.

La salud pública mendocina depende, en gran medida, de la cooperación técnica con la Organización Panamericana de Salud.

Crítica a la "burocracia" pero defensa del sistema

Montero no evitó la autocrítica hacia los organismos internacionales. Reconoció que la OMS padece de un "exceso de burocratización" y que le faltó "jugar fuerte" con herramientas firmes durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, enfatizó que la solución es "corregir las deficiencias desde adentro y no abandonar los espacios".

Para el ministro, la salida de Argentina tiene un componente más simbólico que práctico en lo inmediato, pero advirtió sobre el peligro de "comprar discursos de odio" contra organizaciones que establecen estándares globales de cuidado.

Preguntas y respuestas para entender la salida de Argentina de la OMS

¿Por qué Argentina decidió abandonar la OMS?

La decisión del Gobierno de Javier Milei responde a una redefinición estratégica y soberana. Los argumentos oficiales apuntan a:

  • Discrepancias con la "agenda ideológica" del organismo.

  • Cuestionamientos al manejo de emergencias sanitarias globales.

  • Búsqueda de autonomía total en la definición de políticas de salud pública, alineándose con posturas de sectores conservadores internacionales.

¿Cómo se garantiza el acceso a vacunas y medicamentos?

A pesar de la salida del organismo global, Argentina mantiene su membresía en la OPS. Esto es fundamental porque la compra de vacunas y medicamentos de alto costo se realiza mayoritariamente a través del Fondo Rotatorio y el Fondo Estratégico de la OPS, no de la OMS directamente. El suministro para el Calendario Nacional en Mendoza está, por ahora, garantizado.

¿Qué pierde el país al dejar de ser estado miembro?

El impacto, según especialistas, es principalmente técnico y diplomático:

  • Pérdida de voz y voto: Argentina deja de participar en la creación de guías y protocolos que rigen la medicina mundial.

  • Aislamiento epidemiológico: se reduce el acceso directo a redes de información temprana sobre nuevos brotes fuera del continente americano.

  • Financiamiento: se pierde el acceso a fondos directos de la OMS para investigación y apoyo logístico ante catástrofes globales.

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