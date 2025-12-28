28 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
a la carga

Melbourne, el desafío que vuelve: qué defiende el tenis argentino en la gira oceánica

El tenis de Argentina se presenta en Australia con la única premisa de conseguir buenos resultados. Mirá lo que está en el horizonte.

Francisco Cerúndolo, el argentino mejor posicionado, durante el Abierto de Australia de tenis 2025.

Francisco Cerúndolo, el argentino mejor posicionado, durante el Abierto de Australia de tenis 2025.

Por Sitio Andino Deportes

Cada inicio de temporada plantea un desafío especial para el tenis argentino: la gira oceánica, con el Abierto de Australia como examen mayor. El primer Grand Slam del año ha sido históricamente adverso para la Legión albiceleste, que vuelve a Melbourne con pocos puntos por defender y el objetivo de torcer una tendencia persistente.

La historia respalda esa dificultad. Salvo excepciones puntuales, el tenis argentino rara vez logró instalarse en la segunda semana del Australian Open, un torneo que, por superficie, clima y calendario, suele castigar a los jugadores sudamericanos.

Lee además
Rafael Nadal tendrá una durísima prueba, ya que se enfrentará al australiano Alex de Miñaur (11°).
Tenis

Nadal sorprendió y fue tajante: "No me identifico ni con Alcaraz ni con Sinner"
Roger Federer analizó el presente del tenis, la uniformidad de estilos, la necesidad de recuperar la diversidad de superficies y dejó abierta la puerta a un regreso simbólico junto a Rafael Nadal.
molestia

Roger Federer fue contundente: "El tenis se olvida de sus leyendas"

Australia, un Grand Slam históricamente adverso para el tenis argentino

En el cuadro masculino, solo Guillermo Vilas logró consagrarse campeón en Melbourne, con títulos en 1978 y 1979, una marca que permanece intacta desde hace más de cuatro décadas.

Las mejores actuaciones posteriores incluyen la semifinal de David Nalbandian en 2006, los cuartos de final de Juan Martín del Potro en 2012 y los octavos de final de Diego Schwartzman en 2020.

En la edición 2025, el mejor resultado argentino fue la tercera ronda, alcanzada por Francisco Cerúndolo, un dato que confirma la complejidad del torneo para la delegación nacional.

En la rama femenina, el panorama es aún más restrictivo. Ni siquiera Gabriela Sabatini pudo disputar una final en Australia, y los registros positivos se concentran mayormente en la década del noventa.

Resultados recientes y puntos sumados en la gira oceánica

En términos numéricos, los argentinos mejor posicionados en el ranking ATP lograron un balance moderado. En total, los nueve jugadores principales sumaron 11 victorias, incluyendo encuentros de clasificación, con una producción limitada en el cuadro principal del Abierto de Australia.

Francisco Cerúndolo fue el más destacado, con 100 puntos, seguido por Tomás Etcheverry, que acumuló 95 unidades gracias a una regularidad sostenida.

Más atrás quedaron Mariano Navone, Sebastián Báez y el resto del grupo, con producciones discretas que reflejan las dificultades de adaptación al arranque de temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefenoticias/status/2004588326905393169&partner=&hide_thread=false

El balance femenino y un margen amplio para crecer

En el circuito WTA, la única argentina con ingreso directo al cuadro principal del Australian Open 2026 será Solana Sierra, mientras que Lourdes Carlé fue quien más puntos sumó en la gira previa.

También lograron aportes al ranking Julia Riera y Nadia Podoroska, aunque sin resultados que permitan todavía pensar en un salto de calidad inmediato en Melbourne.

Pocos puntos por defender y una oportunidad latente en 2026

Con escasos puntos por defender respecto del año anterior, el tenis argentino afronta la nueva temporada con un margen claro para crecer. La presión es menor y la expectativa se centra en aprovechar esa ventana para mejorar rendimiento y ranking.

La gira oceánica deja, una vez más, la sensación de una cuenta pendiente, pero también la posibilidad concreta de revertir una historia que, hasta ahora, ha sido esquiva. Con trabajo, adaptación y continuidad, Melbourne vuelve a ofrecer una chance de cambio.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni volvió a la elite mundial: fue 3 del ranking IFFHS y otro DT argentino entró al Top 10

El video del Diablito Echeverri jugando descalzo que generó polémica antes de sumarse al Girona

Inter Miami CF confirmó su gira por Sudamérica: los países que visitará Messi antes del Mundial

Cuándo volverá Franco Colapinto a Europa y cómo trabajará Alpine de cara a la F1 2026

Valentín Barco rompió el silencio sobre Boca y el Consejo de Fútbol: "No me contestó nadie"

El Club Atlético River Pate apuesta a una obra histórica para el Monumental

Racing Club apuesta al proyecto Costas y lo extiende hasta 2028

Faustino Oro, el niño récord que asombra al ajedrez mundial

LO QUE SE LEE AHORA
Remodelación del estadio del Club Atlético River Plate.
Gestión y futuro

El Club Atlético River Pate apuesta a una obra histórica para el Monumental

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2408 y números ganadores del domingo 28 de diciembre

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este domingo 28 de diciembre.
Alta montaña

Paso Internacional Los Libertadores: demoras y filas kilométricas para cruzar a Chile

A una semana del accidente, se mantienen las reservas sobre la salud de Juan Cruz Yacopini.
Evolución reservada

Silencio y expectativa por la evolución de Juan Cruz Yacopini tras el accidente en El Carrizal

La Policía acudió al lugar y el conductor había escapado. Luego se presentó en sede judicial.
Noche de furia

Le robaron en Guaymallén, persiguió al ladrón, lo atropelló y casi lo mata: quedó detenido por intento de homicidio

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile
Atención

Cuál es el formulario de ingreso obligatorio para cruzar a Chile