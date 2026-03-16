Guido Andreozzi hizo historia en Indian Wells y ganó el Masters 1000 en dobles

Guido Andreozzi logró el título más importante de su carrera en el Masters 1000 de Indian Wells.

El tenis argentino sumó un nuevo logro en el circuito ATP. Guido Andreozzi se consagró campeón en dobles del Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard , tras derrotar en la final a la pareja conformada por Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot por 7-6 (3) y 6-3 .

El argentino y su compañero lograron la victoria luego de una hora y 23 minutos de juego en el torneo disputado en el desierto californiano, considerado por muchos como el “quinto Grand Slam” del tenis mundial .

Los Pumas Seven cerraron un gran torneo y se quedaron con el bronce

Para Andreozzi , el triunfo en Indian Wells representa la consagración más importante de su trayectoria profesional .

Hasta ahora, el tenista argentino había ganado tres títulos ATP 250 en dobles , todos sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, este trofeo marca un salto de calidad al tratarse de un Masters 1000 , categoría que reúne a los mejores jugadores del circuito y que solo está por debajo de los torneos de Grand Slam .

“Estoy muy feliz de haber ganado. Es un torneo increíble. Me llena de orgullo el trabajo que hicimos con Manu y este camino que empezamos el año pasado”, expresó Andreozzi tras levantar el trofeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2033011140855255080&partner=&hide_thread=false ¡HAY CAMPEÓN ARGENTINO EN INDIAN WELLS!



Guido Andreozzi y Manuel Guinard derrotaron a Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot por 7-6 (3) y 6-3.



¡Semana perfecta!

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Una dupla que crece desde 2025

La sociedad entre Andreozzi y Guinard comenzó en agosto de 2025, cuando decidieron competir juntos por primera vez en el US Open. Desde entonces, ambos jugadores construyeron una química que terminó dando resultados en uno de los torneos más importantes del calendario.

En el camino hacia el título, eliminaron a parejas de gran jerarquía, entre ellas a Christian Harrison y Neal Skupski, número uno del mundo en la especialidad, y también a los máximos favoritos del torneo: Horacio Zeballos y Marcel Granollers.

Una final con momentos de tensión

La final tuvo momentos de alta tensión, especialmente en el primer set. Andreozzi y Guinard tuvieron la oportunidad de cerrarlo cuando estaban 5-4 arriba con su saque, pero cedieron el servicio y permitieron la reacción de sus rivales.

Incluso llegaron a estar 5-6 abajo, momento en el que salvaron un set point tras un error de revés de Vacherot. A partir de allí recuperaron el control del partido, dominaron el tie break y luego encaminaron la victoria en el segundo set para quedarse con el título.

“Sabíamos que iba a ser un partido peligroso. Intentamos gestionar la presión porque no todos los días se juega una final de un Masters 1000”, aseguró Guinard.

Preguntas clave sobre el título de Andreozzi

Qué torneo ganó Guido Andreozzi en Indian Wells

El argentino se consagró campeón del Masters 1000 de Indian Wells en dobles junto al francés Manuel Guinard.

A quiénes vencieron en la final

Derrotaron a Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot por 7-6 (3) y 6-3.

Es el título más importante de Andreozzi

Sí. Es su primer Masters 1000, el trofeo más importante de su carrera.

Cuántos títulos ATP tiene Andreozzi en dobles

Con este triunfo suma cuatro títulos ATP, incluyendo el Masters 1000 de Indian Wells.