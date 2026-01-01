La AFA evalúa una amnistía total para 2026 y Estudiantes podría arrancar sin sanciones

El posible “borrón y cuenta nueva” de la AFA que modificaría el arranque de la próxima temporada en todo el fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino analiza implementar una amnistía total a partir de 2026 , una decisión que tendría impacto directo en la conformación de los planteles para el inicio de la temporada. De avanzar la iniciativa, todas las sanciones disciplinarias pendientes quedarían automáticamente anuladas , sin distinción de torneo ni gravedad.

En ese escenario aparece Estudiantes de La Plata , uno de los clubes que podría verse beneficiado por la medida, luego de las suspensiones impuestas tras el encuentro ante Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura.

La propuesta que se encuentra bajo análisis apunta a establecer un reinicio disciplinario general, permitiendo que ningún futbolista deba cumplir sanciones arrastradas de la temporada anterior. La intención sería unificar criterios y evitar situaciones desiguales entre distintas competencias.

De confirmarse, la amnistía tendría alcance nacional , incluyendo Primera División, Ascenso y torneos regionales y federales , lo que modificaría de manera significativa el panorama del inicio de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2006795104217088046&partner=&hide_thread=false PRENDIERON FUEGO AL CHIQUI TAPIA



En Berisso hicieron el “muñeco” del presidente de la AFA para celebrar fin de año pic.twitter.com/UC2PufpoCr — PaseClave (@paseclave__) January 1, 2026

El fallo contra Estudiantes que quedaría sin efecto

El Tribunal de Disciplina había sancionado con dos fechas de suspensión a los futbolistas del Pincha que participaron del recordado pasillo en Rosario, al considerar que la conducta encuadraba dentro del artículo 12 del Código Disciplinario.

Además, uno de los jugadores había recibido un castigo adicional, quedando inhabilitado para portar la cinta de capitán durante tres meses, sanción que también sería anulada si la amnistía se aprueba.

En caso de confirmarse la medida, el entrenador Eduardo Domínguez podría contar con todo su plantel desde la primera fecha, sin restricciones disciplinarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2006435298289611015&partner=&hide_thread=false Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.



La única verdad, es la realidad.



https://t.co/sSmwehRakD pic.twitter.com/kPe1djedjj — AFA (@afa) December 31, 2025

Un precedente que abre debate

La eventual amnistía no está exenta de polémica. Para algunos sectores, la decisión implica desactivar sanciones que sentaron precedentes recientes, mientras que otros la interpretan como una herramienta de ordenamiento general para comenzar una nueva temporada sin arrastres del año anterior.

Por ahora, la AFA mantiene el tema en análisis y resta la confirmación oficial. Si se concreta, el fútbol argentino iniciará 2026 con hoja en blanco y un nuevo marco disciplinario para todos los protagonistas.