2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los importes del monotributo para enero de 2026. Conocé cuánto pagarás según tu categoría.

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Por Sitio Andino Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los nuevos valores del monotributo que comenzarán a aplicarse a partir de enero de 2026. Esta actualización es relevante para millones de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, ya que determina no solo el importe mensual a pagar, sino también las obligaciones relacionadas con la recategorización y el cumplimiento fiscal.

El monotributo unifica en un solo pago el impuesto integrado (que sustituye al IVA y al Impuesto a las Ganancias), los aportes al sistema previsional y la contribución a una obra social. A continuación, repasamos cuánto deberán abonar los monotributistas en enero de 2026.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de enero de 2026
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de enero de 2026
A cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de enero 2026
ES OFICIAL

A cuánto sube el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir de enero 2026
ARCA MONOTRIBUTO
La cuota mensual del monotributo cambia según la categoría y el tipo de actividad.

La cuota mensual del monotributo cambia según la categoría y el tipo de actividad.

Importe mensual del monotributo a partir de enero 2026

El valor mensual varía según la categoría y el tipo de actividad:

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Estos valores incluyen todas las obligaciones mensuales del régimen y deben abonarse en término para evitar intereses o restricciones en la constancia de inscripción. El pago puede realizarse mediante medios electrónicos, débito automático o las plataformas habilitadas por ARCA.

Temas
Seguí leyendo

No te pierdas los descuentos de Banco Nación en veterinarias durante enero 2026

Aumenta la tarifa eléctrica: cómo impactará en la provincia de Mendoza

ANSES: quiénes cobran este viernes 2 de enero de 2026

A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación

Cuáles fueron los 10 automóviles que lideraron las ventas en Argentina durante 2025

El vino argentino cierra un 2025 complejo en exportaciones y afronta nuevos desafíos para 2026

China restringe la importación de carne vacuna y condiciona las exportaciones argentinas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 1 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Aumenta la tarifa eléctrica: cómo impactará en la provincia de Mendoza
AJUSTE

Aumenta la tarifa eléctrica: cómo impactará en la provincia de Mendoza

Las Más Leídas

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026
Experiencia única

El rincón secreto de Mendoza que todos quieren visitar este verano 2026

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero.
Atención

Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto
MINUTOS DESPUÉS DE AÑO NUEVO

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto