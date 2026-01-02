ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los nuevos valores del monotributo que comenzarán a aplicarse a partir de enero de 2026. Esta actualización es relevante para millones de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, ya que determina no solo el importe mensual a pagar, sino también las obligaciones relacionadas con la recategorización y el cumplimiento fiscal.
El monotributo unifica en un solo pago el impuesto integrado (que sustituye al IVA y al Impuesto a las Ganancias), los aportes al sistema previsional y la contribución a una obra social. A continuación, repasamos cuánto deberán abonar los monotributistas en enero de 2026.
Estos valores incluyen todas las obligaciones mensuales del régimen y deben abonarse en término para evitar intereses o restricciones en la constancia de inscripción. El pago puede realizarse mediante medios electrónicos, débito automático o las plataformas habilitadas por ARCA.