Marcelo Gallardo tras el KO de River: autocrítica brutal y decisiones fuertes para 2026

El DT de River, Marcelo Gallardo, salió a poner el pecho luego de la eliminación ante Racing Club. Repasá lo sucedido.

Marcelo&nbsp;Gallardo reconoció fallas propias y un cierre de año para olvidar.

Por Sitio Andino Deportes

Marcelo Gallardo puso la cara y no esquivó nada. Tras la eliminación ante Racing y un cierre de año para el olvido, el DT de River calificó el 2025 como “totalmente negativo” y asumió su responsabilidad. Con autocrítica dura y un mensaje claro, adelantó que habrá cambios profundos para recomponer el rumbo en 2026.

Gallardo admite desgaste, errores y un River sin sostén colectivo

El DT reconoció que la derrota 3-2 ante Racing “puede ser consecuencia del último trimestre”, marcado por un equipo sin respaldo futbolístico ni fortaleza mental. Gallardo aseguró que se va “desilusionado” por la diferencia entre el inicio del año y el final, y lamentó perder la chance de ingresar a la Copa Libertadores 2026.

Autocrítica feroz, cambios inmediatos y la presión por el 2026

Gallardo se definió como “el primer responsable”, pero evitó “desnudarse delante de todos”, explicando que su análisis es interno. Defendió los ingresos de los juveniles Galarza Fonda y Portillo, remarcando que los experimentados Enzo Pérez e Ignacio Fernández “ya pedían el cambio por la dinámica del partido”.

Por último, lamentó la pérdida de “fuerza mental y futbolística” tras el golpe ante Palmeiras en Libertadores y pidió “descomprimir” porque “las cabezas están demasiado cargadas”. Cerró con un mensaje contundente: “Este fue un año en el que fallamos; en lo que viene no debemos fallar”.

Embed - "VOY A EMPEZAR A PENSAR EN CÓMO SEGUIMOS", MARCELO GALLARDO TRAS LA ELIMINACIÓN DE RIVER VS. RACING
Por Pablo Segura
Por Celeste Funes
Por Cecilia Zabala