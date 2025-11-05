Gallardo no se va: el DT confirmó que sigue en River con la nueva dirigencia

En medio de una crisis futbolística, River Plate anunció la continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico del primer equipo hasta 2026. Acompañado por el nuevo presidente electo, Stefano Di Carlo, la noticia se dio en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors, un duelo clave que el propio Gallardo no minimizó: aseguró que ganarán el domingo en La Bombonera.

Gallardo seguirá al frente de River hasta 2026: qué dijo Desde el estadio Monumental de Núñez, el flamante presidente del Millonario, quien asumió su cargo el lunes, aseguró en conferencia de prensa que su gestión buscará “ cumplir con la palabra dada en campaña ”. En ese sentido, destacó que la continuidad de Gallardo es fundamental porque “los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sostenerlos en los malos momentos ”.

Embed El Presidente Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo acordaron la extensión del contrato del entrenador hasta el 31 de diciembre de 2026. @stefanocdicarlo: "Siempre dijimos que el proyecto de fútbol de River tiene un nombre, que es Marcelo Gallardo, y así nos eligieron los… pic.twitter.com/S1oOmb1Ym8 — River Plate (@RiverPlate) November 5, 2025 Además de resaltar la figura del “ Napoleón ” y su trabajo histórico al llevar a River a lo más alto, Di Carlo señaló: “ Marcelo (Gallardo) siempre quiere lo mejor para el club y estamos convencidos de que va a volver a ganar”.

Luego de remarcar que los socios son quienes tienen el verdadero control del club, fue el turno de Gallardo, quien reconoció el difícil presente futbolístico del equipo: “Somos conscientes de que las cosas no son como queremos, pero quiero redoblar la apuesta para lo que viene y estamos convencidos de que saldremos adelante ”.

“Estoy agradecido a los hinchas que se expresan genuinamente, con apoyo, a pesar del mal momento. Es desde ese respaldo que quiero redoblar el esfuerzo para seguir ”, agregó el entrenador. Gallardo también aprovechó la ocasión para palpitar el próximo Superclásico, donde River visitará a Boca por la penúltima fecha del Torneo Clausura, y dejó una frase contundente: “No iba a escapar por un mal año deportivo. No está en mí. Tengo convicciones para seguir, a pesar de vivir en un mundo tan dramático. He pasado por mucho en mi vida y estoy convencido de que vamos a ganar ”. Fuente: NA.