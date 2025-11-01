1 de noviembre de 2025
Sitio Andino
River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo

Tiene 36 años y es el dirigente más joven que ha tenido el Millonario desde 1933. Además, posee un apellido con una fuerte tradición familiar vinculada al club.

Foto: gentileza
Por Sitio Andino Deportes

En una nueva jornada electoral en River Plate, se definió al sucesor de Jorge Brito para los próximos cuatro años: Stefano Di Carlo, quien, además de estar vinculado al club desde 2017, se convierte en el dirigente más joven en asumir la presidencia del Millonario, con 36 años, desde Antonio Vespucio Liberti en 1933.

Este sábado, el barrio de Núñez vivió con expectativa la elección del nuevo titular de River Plate. El apellido Di Carlo volvió a resonar en el club: Stefano, con una trayectoria marcada por distintos cargos desde 2017, entre ellos el de secretario general durante la gestión de Brito, fue elegido para liderar una nueva etapa institucional.

Con récord de participación de socios en el Estadio Más Monumental, Di Carlo asume el desafío de encabezar la gestión en un contexto exigente en lo futbolístico, tras la eliminación por Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y la irregularidad en el torneo local que compromete la clasificación a la próxima Copa Libertadores. “Nosotros vemos lo mismo que ve la gente de River. Que el hincha y el socio tengan la tranquilidad de que, cuando hay un problema, lo identificamos, lo enfrentamos y lo corregimos ”, expresó el flamante mandatario tras emitir su voto.

Junto a Di Carlo, Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty ocuparán las vicepresidencias y serán parte clave de la conducción hasta 2029. La nueva administración mantendrá la línea de continuidad del oficialismo que lideraron Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito. “ Durante estos 12 años hemos tenido momentos de gran éxito deportivo y una inversión en infraestructura icónica. River debe seguir creciendo institucionalmente; una cosa no invalida la otra”, remarcó el nuevo presidente.

Un apellido con historia en Núñez

Nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, histórico presidente del club, y bisnieto de un exsecretario general, Stefano se formó en el corazón de River. “Mi abuelo me inculcó el amor por River. Fui criado en el club: estudié en su instituto, practiqué deportes y viví cada partido desde chico”, recordó durante la campaña.

A sus 36 años, se define como un dirigente “nacido y criado en River”, con experiencia en los últimos 12 años de gestión junto a D’Onofrio y Brito. En ese período fue vocal titular, vicepresidente segundo y presidente del Departamento de Comunicación, además de participar activamente en el Instituto River Plate y en el Área Educativa.

Fuente: Infobae.

