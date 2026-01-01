1 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
CON FE

Lionel Scaloni recibió el año mundialista en Pujato y renovó el sueño argentino rumbo a 2026

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, celebró Año Nuevo en su Pujato natal mientras lidera el camino al Mundial 2026. Mirá lo sucedido.

Lionel Scaloni pasó el inicio de 2026 junto a su familia y vecinos en Pujato, Santa Fe.

Lionel Scaloni pasó el inicio de 2026 junto a su familia y vecinos en Pujato, Santa Fe.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Scaloni volvió a recibir el año nuevo en Pujato, el pueblo que lo vio nacer y al que siempre regresa. En las primeras horas del 2026, el entrenador de la Selección de fútbol de Argentina celebró de manera sencilla, como un vecino más, en un año marcado por el gran desafío de defender el título mundial.

Una postal íntima en el comienzo del año para Lionel Scaloni

Como es habitual, Scaloni eligió pasar el Año Nuevo junto a su familia en su pueblo natal, lejos de los grandes centros urbanos y del ruido mediático. Durante la madrugada, fue visto sentado en la vereda de su casa, acompañado por sus padres y otros familiares, saludando a los vecinos que se acercaban a desearle un buen comienzo de año.

Lee además
Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, sigue entre los entrenadores más reconocidos a nivel global.
sigue haciendo historia

Lionel Scaloni volvió a la elite mundial: fue 3 del ranking IFFHS y otro DT argentino entró al Top 10
Lionel Scaloni, técnico de la Selección argentina.
Cómo le fue al campeón del mundo

En qué puesto cerró el 2025 Lionel Scaloni en el ranking de entrenadores del mundo

La escena, repetida en cada regreso, volvió a reflejar ese concepto que el propio entrenador suele destacar: la vida de pueblo, la cercanía y la normalidad como parte de su identidad personal y profesional.

Será una edición histórica, con nuevo formato, una instancia adicional de eliminación directa y múltiples potencias decididas a destronar al campeón vigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegoborinsky/status/2006761031792804336&partner=&hide_thread=false

Un plantel consolidado y decisiones por ajustar

Con Lionel Messi dentro del proyecto —aunque todavía sin confirmación oficial—, Scaloni enfrenta el desafío de sostener la competitividad de un equipo consolidado, con una base de titulares y primeros suplentes que prácticamente sale de memoria.

Sin embargo, el DT deberá definir retoques puntuales en la convocatoria, con algunas modificaciones respecto de la lista que conquistó el título en Qatar 2022, en busca de equilibrio entre experiencia y renovación.

La Finalissima como antesala emocional

Antes del Mundial, la Selección Argentina tendrá otro compromiso de alto voltaje: la Finalissima frente a España, programada para marzo. Será una nueva final para Scaloni, pero también una prueba clave en lo emocional y en lo futbolístico.

El entrenador deberá administrar no solo el partido, sino también las consecuencias del resultado, sabiendo que tanto una victoria como una derrota pueden generar escenarios complejos en la previa del Mundial.

Mientras tanto, lejos de los flashes y las conferencias, Pujato volvió a ser el escenario elegido por Scaloni para empezar el año. Sencillo, cercano y con la misma calma con la que conduce a la Selección Argentina rumbo a otro sueño mundialista.

Temas
Seguí leyendo

La Selección cerró el año como escolta: así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

Se puso en marcha el fútbol y así fue el primer gol del año

Copa Argentina: repasá los rivales de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú

Rally Dakar 2026: los 20 argentinos que correrán en Arabia Saudita y sueñan con hacer historia

Mundial 2026, Finalissima y Juegos Olímpicos de Invierno marcan una agenda deportiva cargada

Se confirmaron los cruces de Argentina en la United Cup 2026 y el debut será ante España

Lionel Messi integra el XI ideal de América 2025 junto a otros cuatro argentinos: mirá el equipo

La AFA defendió su gestión económica y denunció operaciones de desgaste: conocé los números reales

LO QUE SE LEE AHORA
La AFA difundió un comunicado oficial para respaldar su política económica y responder a cuestionamientos públicos.
conflicto

La AFA defendió su gestión económica y denunció operaciones de desgaste: conocé los números reales

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar
Son oriundos de San Carlos

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

El paciente se encuentra internado en cuidados intensivos del hospital Carrillo.
Alerta sanitaria

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras.
Felicidad

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida.
Investigación

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida