Así quedan los valores del boleto de media y larga distancia en Mendoza desde enero.

Junto con el aumento del boleto del área metropolitana del transporte público , se actualizarán las tarifas de los servicios de media y larga distancia que entra en vigencia a partir de este 1 de enero. La tarifa plana del área metropolitana ya está definida y pasó de $1.200 a $1.400 , por lo que el aumento también se reflejará en las demás tarifas.

Este martes se concretó una nueva audiencia pública del sistema de transporte público de pasajeros de Mendoza , instancia clave para debatir la actualización del costo por kilómetro recorrido , el mecanismo mediante el cual el Estado provincial remunera a las empresas prestatarias del servicio urbano y de media y larga distancia.

La presidenta del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) , Agustina Llaver , explicó que en estas audiencias se analizan los costos reales del servicio y se define el porcentaje de actualización, que no necesariamente se traslada de manera directa al valor del boleto , aunque sí tiene impacto en la estructura tarifaria.

Entre los principales recorridos, los valores quedarán de la siguiente manera:

Mendoza a Tunuyán: $14.000

Mendoza a San Rafael: $21.700

Mendoza a Malargüe: Servicio común: $40.400 Cama: $50.400 Suite: $58.800

Mendoza a San Martín: $4.600

Mendoza a La Paz: $13.000

Mendoza a Rivadavia: $6.300

Mendoza a Lavalle: $3.900

Desde el EMOP aclararon que el costo por kilómetro no equivale al precio del boleto, ya que el valor que paga el usuario surge de una combinación de factores como subsidios, política tarifaria del Gobierno y decisiones posteriores.

5 de mayo, sube, media distancia, boleto, micros, colectivos, terminal de omnibus.jpg Desde el EMOP aclararon que el costo por kilómetro no equivale al precio del boleto Foto: Yemel Fil

Cómo se calcula el costo del kilómetro

Llaver explicó que el cálculo del kilómetro recorrido contempla diversos ítems centrales para el funcionamiento del sistema de transporte. Entre los principales se encuentran:

Costos de personal

Parque móvil y mantenimiento de las unidades

Combustible

Cubiertas

Impuestos y cargas asociadas

Estos componentes se actualizan periódicamente y sirven de base para definir cuánto debe pagar el Estado a las empresas, independientemente del valor final que abona el usuario.

Subsidio y esquema vigente

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el costo real del pasaje del transporte público sin subsidio asciende a $2.912. En ese marco, destacaron que Mendoza continúa con uno de los boletos más bajos del país, por debajo de otras jurisdicciones como Córdoba o Rosario.

Pasaje, colectivo, pasajeros, boleto, precio del viaje, SUBE, transporte público, mendotran Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el costo real del pasaje del transporte público sin subsidio asciende a $2.912 Foto: Cristian Lozano

Pese al nuevo aumento previsto para enero, el sistema mantendrá abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

En cuanto a los valores con descuento, los estudiantes primarios pagarán $560, mientras que estudiantes secundarios, universitarios y jubilados abonarán $700. Los usuarios frecuentes accederán a tarifas reducidas, con un valor de $840 entre los viajes 21 y 40.