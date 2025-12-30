30 de diciembre de 2025
Aumento del boleto: qué se discutió en la audiencia pública y cuándo habrá nueva suba

Se debatió de cuánto será la actualización del costo por km recorrido, que se espera que impacte en una nueva suba del pasaje. El 1 de enero el boleto aumentará.

Se concretó una nueva audiencia pública&nbsp; para el sistema de transporte público de pasajeros de Mendoza,

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Se concretó una nueva audiencia pública para el sistema de transporte público de pasajeros de Mendoza, que tendrá impacto sobre el precio del boleto. Este lunes se debatió la actualización del costo por kilómetro recorrido, el mecanismo mediante el cual el Estado provincial remunera a las empresas prestatarias del servicio urbano y de media y larga distancia. Qué se decidió.

La presidenta del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), Agustina Llaver, explicó los alcances de la audiencia en diálogo con el programa Haciendo Cumbre, de Aconcagua Radio. En esta instancia, tanto las empresas como el ente de control definen cuáles son los cálculos sobre los costos del servicio. Si bien el porcentaje que establezcan no es necesariamente el mismo porcentaje de aumento que luego el Gobierno autorizará sobre la tarifa del transporte público de pasajeros, si impacta.

Qué se discutió en la audiencia

Según detalló Llaver, la audiencia pública tuvo como objetivo actualizar los costos del kilómetro recorrido tanto para el servicio urbano como para la media y larga distancia. Se trata de un cálculo técnico que contempla múltiples variables y que impacta en el esquema de compensaciones que el Estado paga a las empresas.

En ese marco, las empresas solicitaron una actualización del 52% para el servicio urbano, mientras que el EMOP, tras realizar su propio análisis de costos y parámetros, determinó que la actualización correspondiente debía ser del 41,7%.

Una situación similar se dio en el transporte de media distancia: las empresas pidieron un incremento del 47,8%, pero el organismo regulador volvió a fijar el ajuste en 41,7%, tras evaluar los números del sector.

Qué pasará con el precio del boleto

Desde el EMOP remarcaron que el costo por kilómetro no es sinónimo del precio del boleto, ya que el valor que paga el usuario surge de una combinación de factores, entre ellos la política tarifaria del Gobierno, los subsidios vigentes y decisiones que se toman en instancias posteriores.

De hecho, el próximo aumento del boleto ya está definido con anterioridad a esta audiencia: a partir del 1 de enero, el pasaje pasará de $1.200 a $1.400, como resultado de una estructura de costos previa y no de la actualización debatida esta semana.

Se espera así, una nueva suba para los próximos meses.

Los componentes del costo del kilómetro

Llaver explicó que el cálculo del kilómetro recorrido contempla una serie de ítems centrales para el funcionamiento del sistema. Entre los principales componentes se encuentran:

  • Costos de personal

  • Parque móvil y mantenimiento de las unidades

  • Combustible

  • Cubiertas

  • Impuestos y cargas asociadas

Estos factores se actualizan periódicamente y sirven de base para definir cuánto debe pagar el Estado a las empresas por la prestación del servicio, independientemente del valor final del boleto.

