A tener en cuenta: el boleto de micro volverá a aumentar en Mendoza

A cuánto se irá el boleto de transporte en Mendoza con el próximo aumento.

El boleto del transporte público de pasajeros en Mendoza volverá a aumentar a partir del 1 de enero de 2026 , cuando la tarifa plana del área metropolitana se incremente $200 , según lo dispuesto por el Gobierno provincial mediante la Resolución 1656 , publicada en el Boletín Oficial.

La suba se aplicará luego de la suba que entró en vigencia el 10 de noviembre , cuando el boleto había pasado de $1.000 a $1.200, y forma parte del esquema de actualización tarifaria autorizado por el gobernador Alfredo Cornejo .

Así, desde el 1 de enero de 2026 el precio del boleto subirá a $1.400 en el área metropolitana. El Gobierno mantiene subsidios, abonos y descuentos para usuarios frecuentes.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el costo real del pasaje del transporte público sin subsidio asciende a $2.912 . En ese marco, destacaron que Mendoza continúa con uno de los boletos más bajos del país , por debajo de otras jurisdicciones como Córdoba o Rosario.

Pese al nuevo aumento previsto para enero, el sistema mantendrá abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

En cuanto a los valores con descuento, los estudiantes primarios pagarán $560, mientras que estudiantes secundarios, universitarios y jubilados abonarán $700. Los usuarios frecuentes accederán a tarifas reducidas, con un valor de $840 entre los viajes 21 y 40.

Descuentos y trasbordos

Además, seguirá vigente un descuento del 17% en horarios de menor demanda, así como los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos, herramientas que el Gobierno provincial busca sostener para incentivar el uso del transporte público.

Media y larga distancia

La Resolución 1656 también establece que, en los recorridos urbanos, la tarifa del servicio de media y larga distancia será equivalente a la tarifa general del transporte urbano del Gran Mendoza. Para el resto de los trayectos, las empresas deberán adecuar los cuadros tarifarios manteniendo una proporción promedio similar.