24 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
A RECALCULAR

A tener en cuenta: el boleto de micro volverá a aumentar en Mendoza

La tarifa del transporte público subirá a $1.400 en el área metropolitana y en la media distancia. El Gobierno mantiene subsidios, abonos y descuentos para usuarios frecuentes.

A cuánto se irá el boleto de transporte en Mendoza con el próximo aumento.

A cuánto se irá el boleto de transporte en Mendoza con el próximo aumento.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El boleto del transporte público de pasajeros en Mendoza volverá a aumentar a partir del 1 de enero de 2026, cuando la tarifa plana del área metropolitana se incremente $200, según lo dispuesto por el Gobierno provincial mediante la Resolución 1656, publicada en el Boletín Oficial.

Lee además
Navidad y Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza.
Para tener en cuenta

Navidad y Año Nuevo: hasta qué hora permanecerá abierto el comercio en Mendoza
El recorrido de papá Noel en el trineo.
La magia de la Nochebuena

Seguí el recorrido de Papá Noel en vivo y en directo

Así, desde el 1 de enero de 2026 el precio del boleto subirá a $1.400 en el área metropolitana. El Gobierno mantiene subsidios, abonos y descuentos para usuarios frecuentes.

Subsidio y esquema vigente

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el costo real del pasaje del transporte público sin subsidio asciende a $2.912. En ese marco, destacaron que Mendoza continúa con uno de los boletos más bajos del país, por debajo de otras jurisdicciones como Córdoba o Rosario.

Pese al nuevo aumento previsto para enero, el sistema mantendrá abonos y pasajes gratuitos para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.

En cuanto a los valores con descuento, los estudiantes primarios pagarán $560, mientras que estudiantes secundarios, universitarios y jubilados abonarán $700. Los usuarios frecuentes accederán a tarifas reducidas, con un valor de $840 entre los viajes 21 y 40.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Sociedad | Aumenta el boleto de micro en Mendoza El Gobierno provincial confirmó que desde el 1 de enero de 2026 el boleto del transporte público volverá a aumentar. La tarifa plana del área metropolitana pasará de $1.200 a $1.400, según lo dispuesto en el Boletín Oficial. La suba será de $200 El costo real del pasaje sin subsidio es de $2.912 Se mantienen abonos y descuentos para estudiantes, jubilados y usuarios frecuentes Continúan los pases gratuitos para sectores protegidos Siguen vigentes los trasbordos gratuitos y descuentos en horarios valle Desde el Ejecutivo remarcaron que Mendoza continúa teniendo uno de los boletos más bajos del país. Más información en el sitio. #TransportePúblico #BoletoDeMicro #Mendoza #Actualidad #SubaDeTarifas #GranMendoza"
View this post on Instagram

Descuentos y trasbordos

Además, seguirá vigente un descuento del 17% en horarios de menor demanda, así como los dos trasbordos gratuitos para los servicios urbanos, herramientas que el Gobierno provincial busca sostener para incentivar el uso del transporte público.

Media y larga distancia

La Resolución 1656 también establece que, en los recorridos urbanos, la tarifa del servicio de media y larga distancia será equivalente a la tarifa general del transporte urbano del Gran Mendoza. Para el resto de los trayectos, las empresas deberán adecuar los cuadros tarifarios manteniendo una proporción promedio similar.

Temas
Seguí leyendo

En videos, lo que dejó el fuerte temporal en Buenos Aires: calles inundadas, autos flotando e incidentes

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 24 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 24 de diciembre 2025

Qué documentos necesito para permanecer y viajar dentro de Chile

Nochebuena: por qué se celebra hoy, 24 de diciembre

¿Mesa afuera o mesa adentro?: el pronóstico del tiempo para este 24 de diciembre en Mendoza

¡Feliz Navidad! Te desea Sitio Andino

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Las Más Leídas

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos
Plazos, tramos e inversión

Mendoza inicia la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que une San Rafael y San Carlos

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos video
A orillas del Atuel

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos

El deportista atraviesa horas decisivas
Esperanza y cautela

Qué dicen los médicos sobre el estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado de urgencia
Pudo terminar en tragedia

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado de urgencia

Rechazaron tu Beca Progresar en diciembre 2025: cómo solucionarlo
Tené en cuenta

Rechazaron tu Beca Progresar en diciembre 2025: cómo solucionarlo