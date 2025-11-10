10 de noviembre de 2025
Sitio Andino
transporte público

Desde hoy aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

Desde hoy rige el nuevo aumento del boleto en Mendoza: el pasaje urbano sube a $1.200 y se actualizan las tarifas de media y larga distancia.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Desde este lunes 10 de noviembre rige un nuevo aumento en el valor del boleto del transporte público de pasajeros. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, y alcanza tanto al sistema urbano del Área Metropolitana como a los servicios de media y larga distancia que conectan distintos puntos de la provincia.

Según lo dispuesto, la tarifa inicial pasará de $1.000 a $1.200, mientras que el boleto para estudiantes primarios costará $480, y para secundarios, universitarios y jubilados, $600.

En tanto, el costo real del boleto sin subsidio se estima en $2.912, aseguran desde el Ejecutivo, lo que implica que el Estado provincial continúa cubriendo más del 50% del valor del servicio.

Desde el Gobierno señalaron que la actualización responde a la necesidad de mantener la sustentabilidad del sistema frente al aumento de los costos operativos —combustibles, repuestos y salarios—, pero garantizando el acceso de los usuarios mediante el esquema de subsidios provinciales.

Cómo quedan las tarifas de media y larga distancia

El aumento también alcanza a los servicios interdepartamentales y regionales, cuyos valores se ajustaron en proporción al boleto urbano. La resolución 1693/2025 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, publicó los nuevos cuadros tarifarios:

anexo tarifas transporte_rotated

El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir desde las primeras horas de hoy y las empresas ya actualizan sus sistemas SUBE y boleterías interurbanas.

