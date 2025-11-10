La educación técnica fortalece el arraigo rural en Malargüe

Las escuelas Técnica Agropecuaria Doctor Daniel Hugo Pierin i y Petroleros del Sur se han convertido en el corazón de la localidad rural de La Junta , en el departamento de Malargüe . La Escuela 4-191, con una matrícula de 150 alumnos, brilló con la realización de su Expo Pierini 2025 , donde los estudiantes exhibieron proyectos que reflejan el potencial y la creatividad del establecimiento.

El director de la Escuela 4-191 , Marcelo Pérez , destacó que la exposición generó entusiasmo no sólo dentro de la comunidad educativa, sino también en toda la zona de La Junta, un área con una marcada vocación agropecuaria que poco a poco va creciendo.

Ubicada a 17 kilómetros al noreste de la ciudad de Malargüe, esta localidad históricamente basó su economía en la cría de ganado caprino, y en menor medida bovino y ovino, aunque en los últimos años la agricultura, especialmente el cultivo de papa semilla , ha cobrado un impulso.

Pérez subrayó que la muestra “permite que la comunidad nos conozca” y explicó que el moderno edificio, inaugurado en agosto de 2021, cuenta con invernadero, espacios para proyectos ganaderos y huertas, además de laboratorios de informática y de procesos , ámbitos donde los alumnos combinan teoría y práctica, aspecto esencial en la formación técnica.

Uno de los temas que atraviesa la vida rural, no sólo en Mendoza, sino en la Argentina, es el desarraigo, entendido como la pérdida del vínculo de las familias con su lugar de origen y su modo de vida tradicional, producto de las migraciones y los cambios económicos o sociales.

En ese sentido, Marcelo Pérez sostuvo que "lo que buscamos es que los chicos se queden en el lugar". Desde la educación brindamos herramientas y estrategias para que puedan producir, y fomentamos estas iniciativas para potenciar sus capacidades, sostuvo el docente malargüino.

Por su parte, Fabiana Glatigny, subdelegada de la Dirección General de Escuelas en Malargüe, destacó el compromiso del cuerpo docente de la Escuela Pierini:

“El trabajo integral que se realiza en esta institución refleja el esfuerzo que están haciendo todas las escuelas del departamento para fortalecer la educación técnica y el arraigo en el territorio”.