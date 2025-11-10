Día de la Flor Provincial: origen e historia de la celebración del 10 de noviembre

Cada 10 de noviembre , Mendoza celebra el Día de la Flor Provincial . Esta fecha, de carácter ecológico , busca generar conciencia sobre los beneficios de la jarilla , una flor autóctona muy presente en distintas regiones de Argentina . A nivel provincial , se conmemora oficialmente desde 2006 por disposición normativa .

La efeméride provincial tiene su origen en la Ley N.º 7618 , aprobada en 2006 , que estableció el 10 de noviembre como fecha de homenaje a la flor de jarilla . Su creación respondió a una iniciativa ecológica orientada a promover su cultivo en parques y espacios públicos con fines ornamentales, además de su uso en obras de defensa aluvional , forestaciones y embellecimiento de rutas .

Con el nombre científico Larrea cuneifolia -en honor al botánico y religioso español Juan Antonio Hernández de Larrea, Deán de Zaragoza - y perteneciente a la familia Zygophyllaceae , la jarilla es una planta característica de Argentina que posee múltiples propiedades medicinales , gastronómicas y textiles .

Entre sus usos más populares, la jarilla suele emplearse como recurso combustible . Sin embargo, debido a su capacidad de provocar fuego , en muchas ciudades y pueblos ha sido arrancada hasta casi desaparecer. De allí surge el oficio del jarillero , encargado de recolectarla y venderla en poblados donde sus ramas desprenden un característico tono verde .

Los arrieros también descubrieron su utilidad para el cuidado de caballos y mulas: al calentar una piedra y colocar sobre ella hojas de jarilla, hacían apoyar la pata del animal durante unos minutos. El humo de la resina ayudaba a endurecer los poros reblandecidos del casco. Por su firmeza, su madera también se usa en la confección de piezas del recado, como la cabezada o los estribos.

En la medicina

La jarilla es reconocida por sus propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas. Sus hojas, aplicadas en forma de emplasto, se utilizan para tratar luxaciones, fracturas e inflamaciones. Además, la infusión de hojas se ha empleado tradicionalmente en el país para combatir el cólera, las fiebres intermitentes y los dolores de costado, así como para facilitar partos y sobrepartos.

Otros usos y curiosidades

En muchas casas y campos, la jarilla se cultiva con fines ornamentales gracias a su porte bajo y ramaje extendido, similar al de un enebro horizontal.

Asimismo, de la jarilla se obtiene ácido nordihidroguayarético, un potente antioxidante natural utilizado en aceites y grasas comestibles. Incluso, en sus cenizas se ha detectado la presencia de uranio, lo que refuerza su singular valor natural.

Con información del Herbario digital. Conicet Mendoza