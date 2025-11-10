La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.

La Fiesta de la Vendimia 2026 ya tiene nombre y director. Tras una larga deliberación, un prestigioso jurado determinó que Pablo Perri , se consagrara como el flamante director de la máxima celebración, que llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”. La ceremonia se realizará entre el 7 y 8 de marzo, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Tras la victoria, Perri que por segunda vez tendrá la responsabilidad de dirigir la fiesta central, destacó la gran responsabilidad de estar al frente de la edición del 90 aniversario, prometiendo un espectáculo que honrará la historia con "alma, corazón y vida".

Luego de resultar electo, Perri, quien ya dirigió la edición 2024, expresó ante la prensa que la Vendimia 2026 no solo será un espectáculo, sino un rescate de la identidad local.

"Es un honor y una responsabilidad que el jurado nos haya encomendado la edición 90 de la Fiesta de la Vendimia . Es una fiesta que la gente espera, que rescata la historia, la idiosincrasia, la cultura", afirmó.

El director subrayó que, si bien habrá espacio para la innovación, se mantendrá la esencia que la hace vigente a pesar del paso del tiempo.

Por otro lado, anticipó que la narrativa revalorizará a figuras clave: “Vamos a jugar con esa historia y con esos personajes que son muy importantes en la creación de esta fiesta. Revalorizaremos personajes históricos de la Vendimia que llegan a la fiesta para ver cómo la hemos cuidado los mendocinos con el pasar de los años.”

Además, Perri anunció un regreso a los orígenes en la puesta en escena, buscando un efecto de sorpresa con la calidez de lo artesanal: "Habrá efectos especiales, pero no los de ahora, sino de años anteriores donde aparece la mano del hombre. Son efectos que sorprenden desde el vestuario, la escenografía, impactos visuales y muchas sorpresas".

Vendimia 2026, pablo perri, 90 cosechas, gareca, ministerio de cultura Pablo Perri, por segunda vez dirigirá la Fiesta Nacional de la Vendimia. Foto: Yemel Fil

Fiesta de la Vendimia 2026: será una celebración histórica

Desde el Gobierno, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, puso en contexto la trascendencia de la elección, calificando la del 2026 como una "fiesta particular".

Vendimia 2026, pablo perri, 90 cosechas, gareca, ministerio de cultura Diego Gareca, subsecretario de Cultura. Foto: Yemel Fil

“Es una celebración histórica, una celebración de la fiesta más importante y antigua que tiene la República Argentina, por lo que es un honor que, tras una ardua decisión del jurado, Pablo Perri sea el protagonista de un hecho significativo para la historia de la cultura de Mendoza.”

Gareca destacó, además, que la elección de Perri es el punto cúlmine de varios meses de planificación para esta efeméride.

Fiesta de la Vendimia.jpg A sus 90 años, la Fiesta de la Vendimia destacará la historia de sus hacedores.

"90 Años, 90 eventos": un homenaje que ya comenzó

En honor a las nueve décadas de la celebración, el Gobierno provincial lanzó la iniciativa "90 años, 90 eventos" para honrar la tradición.

El subsecretario detalló que el calendario 2026 ya se inició con la fiesta de La Flor de la Vida en San Rafael. Como parte de los homenajes, este miércoles se inaugurará una plaza en Godoy Cruz que llevará el nombre de Delia Larrive Escudero, la primera Reina Nacional de la Vendimia, rindiendo tributo en un espacio público a las reinas y virreinas de mandato cumplido.

primera reina de la vendimia 1936 La Municipalidad de Godoy Cruz rinde homenaje a la primera Reina de la Vendimia. Foto Mendoza Antigua

Finalmente, Gareca mencionó la conformación de una Comisión Vendimia 90 años, integrada por diferentes referentes y hacedores, para acompañar el desarrollo de los festejos que se extenderán hasta marzo.