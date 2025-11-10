10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
90 años

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales

Pablo Perri, director de la Fiesta de la Vendimia 2026, dio detalles de la ceremonia que mendocinos y turistas disfrutarán en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La Fiesta de la Vendimia 2026 ya tiene nombre y director. Tras una larga deliberación, un prestigioso jurado determinó que Pablo Perri, se consagrara como el flamante director de la máxima celebración, que llevará por nombre “90 cosechas de una misma cepa”. La ceremonia se realizará entre el 7 y 8 de marzo, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Tras la victoria, Perri que por segunda vez tendrá la responsabilidad de dirigir la fiesta central, destacó la gran responsabilidad de estar al frente de la edición del 90 aniversario, prometiendo un espectáculo que honrará la historia con "alma, corazón y vida".

Lee además
La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: 90 cosechas de una misma cepa
Edición 2026

La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: "90 cosechas de una misma cepa"
Fiesta de la Vendimia: se define el equipo que dirigirá la edición 2026.
Cuenta Regresiva

Fiesta de la Vendimia: se define el equipo que dirigirá la edición 2026
Vendimia 2026, pablo perri, 90 cosechas, gareca, ministerio de cultura
Fiesta de la Vendimia 2026: la nueva edición contará con la dirección de Pablo Perri.

Fiesta de la Vendimia 2026: la nueva edición contará con la dirección de Pablo Perri.

Fiesta de la Vendimia: historia, identidad y efectos artesanales

Luego de resultar electo, Perri, quien ya dirigió la edición 2024, expresó ante la prensa que la Vendimia 2026 no solo será un espectáculo, sino un rescate de la identidad local.

El director subrayó que, si bien habrá espacio para la innovación, se mantendrá la esencia que la hace vigente a pesar del paso del tiempo.

Por otro lado, anticipó que la narrativa revalorizará a figuras clave: “Vamos a jugar con esa historia y con esos personajes que son muy importantes en la creación de esta fiesta. Revalorizaremos personajes históricos de la Vendimia que llegan a la fiesta para ver cómo la hemos cuidado los mendocinos con el pasar de los años.”

Además, Perri anunció un regreso a los orígenes en la puesta en escena, buscando un efecto de sorpresa con la calidez de lo artesanal: "Habrá efectos especiales, pero no los de ahora, sino de años anteriores donde aparece la mano del hombre. Son efectos que sorprenden desde el vestuario, la escenografía, impactos visuales y muchas sorpresas".

Vendimia 2026, pablo perri, 90 cosechas, gareca, ministerio de cultura
Pablo Perri, por segunda vez dirigirá la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Pablo Perri, por segunda vez dirigirá la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Fiesta de la Vendimia 2026: será una celebración histórica

Desde el Gobierno, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, puso en contexto la trascendencia de la elección, calificando la del 2026 como una "fiesta particular".

Vendimia 2026, pablo perri, 90 cosechas, gareca, ministerio de cultura
Diego Gareca, subsecretario de Cultura.

Diego Gareca, subsecretario de Cultura.

“Es una celebración histórica, una celebración de la fiesta más importante y antigua que tiene la República Argentina, por lo que es un honor que, tras una ardua decisión del jurado, Pablo Perri sea el protagonista de un hecho significativo para la historia de la cultura de Mendoza.”

Gareca destacó, además, que la elección de Perri es el punto cúlmine de varios meses de planificación para esta efeméride.

Fiesta de la Vendimia.jpg
A sus 90 años, la Fiesta de la Vendimia destacará la historia de sus hacedores.

A sus 90 años, la Fiesta de la Vendimia destacará la historia de sus hacedores.

"90 Años, 90 eventos": un homenaje que ya comenzó

En honor a las nueve décadas de la celebración, el Gobierno provincial lanzó la iniciativa "90 años, 90 eventos" para honrar la tradición.

El subsecretario detalló que el calendario 2026 ya se inició con la fiesta de La Flor de la Vida en San Rafael. Como parte de los homenajes, este miércoles se inaugurará una plaza en Godoy Cruz que llevará el nombre de Delia Larrive Escudero, la primera Reina Nacional de la Vendimia, rindiendo tributo en un espacio público a las reinas y virreinas de mandato cumplido.

primera reina de la vendimia 1936
La Municipalidad de Godoy Cruz rinde homenaje a la primera Reina de la Vendimia. Foto Mendoza Antigua

La Municipalidad de Godoy Cruz rinde homenaje a la primera Reina de la Vendimia. Foto Mendoza Antigua

Finalmente, Gareca mencionó la conformación de una Comisión Vendimia 90 años, integrada por diferentes referentes y hacedores, para acompañar el desarrollo de los festejos que se extenderán hasta marzo.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas

A sus 90 años, la Fiesta de la Vendimia, compite por un importante premio nacional

San Carlos inaugura la temporada vendimial con arte y folclore

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales en Mendoza

Fiesta de la Vendimia: dos distritos de San Rafael coronaron a sus respectivas reinas

¿Cómo ha transformado la era digital los oficios más tradicionales en Argentina?

Día de la Soberanía: cuándo es el fin de semana largo de noviembre 2025

Desde hoy aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

LO QUE SE LEE AHORA
Desde hoy aumenta el precio del boleto en toda la provincia.
transporte público

Desde hoy aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Te Puede Interesar

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales.
90 años

La Fiesta de la Vendimia 2026 será un homenaje a la historia y a los personajes fundacionales

Por Natalia Mantineo
Desde hoy aumenta el precio del boleto en toda la provincia.
transporte público

Desde hoy aumenta el precio del boleto en Mendoza: así quedan las tarifas en toda la provincia

Por Cecilia Zabala
Paciencia y desvíos: el Hospital Notti cambia su acceso por obras en Guaymallén.
Atención

Tránsito interrumpido en Guaymallén por cuatro meses: por dónde ingresar al Hospital Notti

Por Sitio Andino Departamentales