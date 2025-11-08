Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas.

Por Sitio Andino Departamentales







Tras la votación de los vecinos, Guaymallén ya tiene a las 21 representantes distritales que competirán por la corona departamental y luego participar del Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day para la Fiesta de la Vendimia 2026.

Las embajadoras de los 21 distritos del departamento fueron presentadas durante un acto realizado en la noche del viernes 7 de noviembre en la Plaza del Encuentro (Libertad entre España e Italia, Villa Nueva).

Amplia participación d elos vecinos de Guaymallén La velada contó con destacadas presentaciones artísticas, que aportarán color y emoción a la noche: el Ensamble Guaymallén Tango, conformado por Javier Leda (director y guitarrista), Marcelo Méndez (guitarra), Agustina Guillén (bandoneón), Hugo Larrañaga (contrabajo) y Evelyn Vela (voz). También el Ballet Municipal de Guaymallén, dirigido por Carlos Trigo.

WhatsApp-Image-2025-11-08-at-01.19.26 Este evento marca el inicio del camino hacia la gran Fiesta Departamental de la Vendimia, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Predio de la Virgen. En esa ocasión, se conocerá a quienes representarán a Guaymallén en la Fiesta Nacional.

Cuándo serán las Vendimias departamentales en Mendoza Este año, la Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años y las celebraciones serán especiales en la provincia de Mendoza. El Gobierno informó cuándo y dónde serán las festividades departamentales, aunque podría haber modificaciones.