8 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Amplia participación

Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas

Las embajadoras de los 21 distritos de Guaymallén fueron presentadas durante un acto realizado en la Plaza del Encuentro.

Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas.

Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras la votación de los vecinos, Guaymallén ya tiene a las 21 representantes distritales que competirán por la corona departamental y luego participar del Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day para la Fiesta de la Vendimia 2026.

Las embajadoras de los 21 distritos del departamento fueron presentadas durante un acto realizado en la noche del viernes 7 de noviembre en la Plaza del Encuentro (Libertad entre España e Italia, Villa Nueva).

Lee además
Guaymallén sigue transformándose: comienza una nueva etapa de obras sobre Mitre.
Plan de Obras Integrales

Guaymallén sigue transformándose: comienza una nueva etapa de obras sobre Mitre
Degustación y maridaje en Guaymallén.
Sabores mendocinos

Guaymallén volvió a maridar vinos y gastronomía con su ciclo "De la bodega a tu restó"

Amplia participación d elos vecinos de Guaymallén

La velada contó con destacadas presentaciones artísticas, que aportarán color y emoción a la noche: el Ensamble Guaymallén Tango, conformado por Javier Leda (director y guitarrista), Marcelo Méndez (guitarra), Agustina Guillén (bandoneón), Hugo Larrañaga (contrabajo) y Evelyn Vela (voz). También el Ballet Municipal de Guaymallén, dirigido por Carlos Trigo.

WhatsApp-Image-2025-11-08-at-01.19.26

Este evento marca el inicio del camino hacia la gran Fiesta Departamental de la Vendimia, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Predio de la Virgen. En esa ocasión, se conocerá a quienes representarán a Guaymallén en la Fiesta Nacional.

Temas
Seguí leyendo

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Arte y expresión en Guaymallén: llega la muestra "ArteVivo" con obras de vecinos

Guaymallén inicia una nueva etapa de su plan de infraestructura urbana

Expo INTA: Guaymallén se integró a la jornada que impulsa innovación en el campo

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

Guaymallén honró las raíces hispanas con una edición multitudinaria de Verbenas Españolas

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado

LO QUE SE LEE AHORA
tunuyan habilito un canal de whatsapp para conectar a vecinos con oportunidades laborales
Trabajo y oportunidades

Tunuyán habilitó un canal de WhatsApp para conectar a vecinos con oportunidades laborales

Las Más Leídas

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025.
Reforma del Estado

Eficiencia y ajuste: el Banco Nación reduce personal y celebra resultados positivos en 2025

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza
Decomiso millonario

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

AC/DC agotó las entradas y confirma nuevos shows en River: fechas y precios 
Furor

AC/DC agotó las entradas en tiempo récord y confirma nuevos shows en River: fechas y precios

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
Talento mendocino

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Te Puede Interesar

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

Por Sofía Pons
Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Por Juan Pablo Strappazzon
Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza.
Alerta

Las estrategias de la DGE para combatir la escasez de profesores en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo