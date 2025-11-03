3 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Festejos en el sur

Fiesta de la Vendimia: dos distritos de San Rafael coronaron a sus respectivas reinas

Los distritos de San Rafael de Las Malvinas y Monte Comán eligieron a las soberanas que las representarán en el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

Monte Comán eligió a su reina distrital en San Rafael.

La primera fiesta fue en la sede del Club Deportivo Las Malvinas. Allí, ante un gran marco de público, se desarrolló el espectáculo “Donde el Pueblo Florece” con la participación de academias y entidades de la zona.

Para cerrar la jornada se realizó la proclamación de Ivana Agustina González como nueva representante vendimial del distrito.

Monte Comán festejó su Fiesta de la Vendimia

El domingo fue el turno de Monte Comán. En el “Paseo de los Pioneros” se llevó a cabo la “Vendimia de la Eternidad”, con una gran presencia de público y un gran espectáculo artístico, con cierre a cargo de grupo Kenay.

Para el final se produjo la coronación de la nueva soberana distrital, Luciana Anahí Carrasco de 20 años.

El próximo finde llegan las fiestas distritales de Villa Atuel, Rama Caida y La Llave en San Rafael

De cara a lo que se viene, el próximo viernes a las 20.00 horas Villa Atuel celebrará “Cuando el Pueblo Canta Vendimia” en el Polideportivo Municipal. El sábado - a la misma hora - Rama Caída conmemorará “Amanecer en Vendimia” en el Club Rincón del Atuel, mientras que el domingo será el turno de La Llave con “Vendimia de los Soles” frente a la delegación municipal.

