¿Cómo ha transformado la era digital los oficios más tradicionales en Argentina?

El trabajo tradicional ya no es lo que era. La digitalización y las nuevas tecnologías han cambiado, desde hace una década, los oficios más tradicionales . Es decir, ha cambiado la manera en que los profesionales ofrecen sus servicios, se comunican con los clientes y organizan su vida laboral. Y es que lo que antes requería presencialidad, intermediarios o nombre a través del boca a boca, hoy se gestiona desde una pantalla.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), más del 60 % de los empleados argentinos utiliza herramientas digitales en su jornada laboral y cerca del 85 % de las pymes incorporó algún tipo de tecnología para gestionar su actividad.

Así, desde pequeños talleres hasta grandes cooperativas, la digitalización se ha convertido en una herramienta indispensable en el laburo. Y aunque aún genera cierto rechazo en colectivos más tradicionales, el entorno digital no reemplaza el trabajo artesanal, sino que redefine su lógica , es decir, más autonomía, más exposición y más competencia.

Talleres mecánicos que reciben turnos por WhatsApp, carpinteros que muestran su trabajo en Instagram o electricistas que consiguen clientes a través de Google Maps. Hace 30 años, esto era impensable.

Las redes sociales, las reseñas y las plataformas de pago han transformado el modo de interactuar y operar con los clientes. Además, hoy en día la reputación ya no se construye solo con años de oficio, sino también con la valoración que dejan los usuarios en línea. En ese sentido, el algoritmo casi ha reemplazado al boca a boca como nuevo filtro de confianza.

Del boca a boca al algoritmo

El antiguo método de recomendación personal dio paso a una competencia impulsada por la visibilidad digital. Actualmente, los profesionales de todos los sectores no solo deben aprender su oficio, sino también contar con nociones básicas de marketing, gestión de redes sociales y atención al cliente virtual. En definitiva, saber cómo venderse.

El resultado es una economía más abierta, transparente y más exigente, es decir, quien no se adapta pierde terreno en su sector. Y si bien las herramientas tecnológicas democratizaron el acceso al mercado, también aumentan la exposición y la necesidad de diferenciarse.

Campo, mecánica y transporte: sectores que cambiaron para siempre

Aunque cueste creer, los trabajos que implican presencialidad, esfuerzo físico y maquinaria han modificado la forma en que se desarrolla su actividad diaria. Tanto es así que muchos de ellos integran en algún momento las pantallas, algún software de gestión e incluso drones.

Movilidad y transporte

El auge de las aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi ha revolucionado el transporte tradicional urbano. Los conductores ya no dependen de una centralita o de llamadas telefónicas: una app organiza su trabajo, calcula tarifas y asigna pasajeros.

Sin embargo, esta comodidad viene acompañada de nuevos desafíos: comisiones elevadas, control algorítmico y menor independencia económica. Sí, el cambio tecnológico trajo eficiencia, pero también debates sobre condiciones laborales.

Oficios manuales y artesanales

Los artesanos, los reparadores y los técnicos también migraron al entorno digital. Plataformas como Mercado Libre o redes como Facebook, Instagram y ahora TikTok se convirtieron en el aparador de sus productos y servicios. La pandemia aceleró este proceso, impulsando el uso de catálogos digitales, cobros por transferencia y asistencia virtual.

Para muchos, la digitalización fue una tabla de salvación para el negocio: permitió mantener la actividad en tiempos de aislamiento y acceder a clientes más allá del barrio o la ciudad.

Oficios rurales

El trabajo en el campo también se volvió digital. Sensores, drones y aplicaciones móviles permiten controlar la humedad del suelo, la fertilización o el rendimiento de los cultivos en tiempo real. Esta transición tecnológica ha cambiado la rutina de miles de productores, que ahora combinan la tradición rural con la gestión basada en datos.

Asimismo, la agricultura de precisión ya no es solo cosa de las grandes empresas: cada vez más cooperativas rurales y pequeños productores incorporan herramientas digitales para mejorar la productividad y reducir los costos.

El trabajo más antiguo del mundo también se digitaliza

En medio de esta revolución laboral, el oficio más antiguo del mundo ha encontrado en internet una nueva forma de ejercer con mayor autonomía y seguridad.

Desde la pandemia, las acompañantes independientes han encontrado en plataformas digitales una oportunidad que les permite promocionarse, comunicarse directamente con los clientes y establecer condiciones bajo sus términos. A cambio, ganan más visibilidad a través de la organización de los avisos dentro de las plataformas, así como más independencia y control sobre su actividad.

Pero no solo las anunciantes se benefician, sino que los usuarios de este tipo de servicios también pueden moverse en un entorno más seguro y transparente gracias a la integración de sistemas de verificación de identidad.

“En Simple Escort contamos con procesos de verificación de la identidad en tiempo real, creando un entorno libre de posibles fraudes y estafas dentro del sector”, afirman desde esta plataforma de anuncios clasificados referente en Argentina.

Además, para reforzar la seguridad, cuentan con un equipo de moderación de contenidos encargado de revisar los anuncios y eliminar aquellos que no cumplen con las directrices internas. “Cada mes se publican cerca de 26.000 anuncios en SimpleEscort, pero alrededor del 60% son rechazados por no cumplir con nuestras normas de uso”, apuntan desde la plataforma.

Más allá del tabú, este fenómeno refleja una tendencia común: la tecnología redefine todos los oficios, desde los más visibles hasta los menos, creando nuevas dinámicas laborales.

Tecnología al servicio de las personas

El impacto de la tecnología en los trabajos más tradicionales no tiene vuelta atrás. Internet transformó la manera de producir, ofrecer y consumir trabajo. Lo que antes se vendía por experiencia, hoy también depende de la capacidad de adaptarse a las herramientas digitales.

Asimismo, la cultura laboral actual está marcada por la flexibilidad, el trabajo remoto y las multitareas. Además, el entorno online borró las fronteras geográficas y horarias, dando lugar a un modelo más dinámico. Los freelancers y profesionales independientes representan esta nueva realidad.

Sin duda, el desafío para el futuro no será solo tecnológico, sino humano, es decir, mantener la esencia de cada oficio en un mundo gobernado por pantallas y algoritmos.