Tránsito interrumpido en Guaymallén por cuatro meses: por dónde ingresar al Hospital Notti

La Municipalidad de Guaymallén inició una obra integral de recuperación y ordenamiento urbano en el entorno del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , que incluye la renovación total de la calzada y veredas sobre avenida Bandera de Los Andes , entre Sarmiento y Artigas .

Debido a estos trabajos, el tránsito estará interrumpido durante cuatro meses, lo que obliga a modificar los accesos al hospital y las rutas de circulación.

Amplia participación Guaymallén ya tiene a sus reinas distritales para la Vendimia 2026: conoce a las candidatas

hombre descuartizado en Dorrego Audiencia clave por el brutal homicidio de un hombre en Guaymallén

Durante el período de obras, el ingreso al Hospital Notti deberá realizarse por la Lateral Norte del Acceso Este , según informaron desde el municipio. Además, habrá cambios de sentido temporales en las calles Artigas y Mansilla para facilitar los desvíos del tránsito y el paso de colectivos.

La obra contempla renovación de calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito , mejoras en cordones, cunetas, alcantarillas y drenajes , además de la instalación de luminarias LED . También se construirán nuevos apeaderos, puentes vehiculares y peatonales , y se nivelarán las calles con las veredas para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal .

Habrá cambio de circulación temporales en las calles Artigas y Mansilla para facilitar los desvíos del tránsito por Bandera de Los Andes.

El intendente Marcos Calvente explicó que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y movilidad urbana en una zona muy transitada. “En total todas las intervenciones van a llevar cerca de un año, pero los trabajos sobre Bandera de Los Andes tenemos contemplado que se realicen en cuatro meses, así que pensamos que en el mes de marzo ya se vuelve al tránsito normal en este tramo", expresó. Además, anticipó que durante el verano habrá cortes adicionales sobre las calles Sarmiento y Artigas, que se comunicarán oportunamente.

DESVIO GUAYMALLÉN HOSPITAL NOTTI AL ESTE POR PRINGLES Quienes circulan por Bandera de Los Andes hacia el E, deberán doblar hacia el N por Artigas, luego por Pringles hacia el O hasta Sarmiento. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Los desvíos para quienes circulen hacia el Este por Bandera de Los Andes serán por Artigas, Pringles y Sarmiento, mientras que en sentido Oeste, los vehículos deberán girar por Sarmiento, Damián Hudson y Mansilla. En ambos casos, Artigas tendrá sentido sur-norte y Mansilla norte-sur.

Las líneas de colectivos que habitualmente circulan por la zona —entre ellas la 311, 462 y 463— también tendrán recorridos alternativos mientras duren los trabajos.

DESVIO GUAYMALLÉN HOSPITAL NOTTI CALLE HUDSON Quienes circulen hacia el O, deberán girar hacia el N por Sarmiento y una cuadra más adelante doblar por Damián Hudson al O hasta Mansilla. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Listado de paradas provisorias (sentido Oeste–Este)

Línea 645:

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 620–914–915:

Artigas y Bustelo

Artigas y Pringles

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 200–201–233–252–352–354–373–548–559:

Artigas y Bustelo

Artigas y Pringles

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 547–552:

Artigas y Bustelo

Artigas y Pringles

Sarmiento y Pringles

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Línea 311:

Palacios y Hudson

Líneas 462–463:

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Listado de paradas provisorias (sentido Este–Oeste)

Líneas 200–201–233–252–352–354–548–559:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Pringles y Artigas

Pringles y Mansilla

Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 547–552:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Patricias Mendocinas y Artigas

Patricias Mendocinas y Mansilla

Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 620–914–915:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Pringles y Artigas

Pringles y Mansilla

Mansilla y Álvarez Condarco

Línea 645:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Pringles y Artigas

Línea 308A–315E (Media y larga distancia):

Sarmiento y Pringles

Pringles y Mansilla

El municipio pidió paciencia a vecinos y usuarios del hospital, y recordó que los avances y cortes se informarán en las próximas semanas por redes oficiales y medios locales.