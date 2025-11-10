Tránsito interrumpido en Guaymallén por cuatro meses: por dónde ingresar al Hospital Notti

La Municipalidad de Guaymallén inició una obra integral de recuperación y ordenamiento urbano en el entorno del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, que incluye la renovación total de la calzada y veredas sobre avenida Bandera de Los Andes, entre Sarmiento y Artigas.
Debido a estos trabajos, el tránsito estará interrumpido durante cuatro meses, lo que obliga a modificar los accesos al hospital y las rutas de circulación.
Importante obra en Guaymallén: cómo ingresar al Hospital Notti durante los trabajos
Durante el período de obras, el ingreso al Hospital Notti deberá realizarse por la Lateral Norte del Acceso Este, según informaron desde el municipio. Además, habrá cambios de sentido temporales en las calles Artigas y Mansilla para facilitar los desvíos del tránsito y el paso de colectivos.
La obra contempla renovación de calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito, mejoras en cordones, cunetas, alcantarillas y drenajes, además de la instalación de luminarias LED. También se construirán nuevos apeaderos, puentes vehiculares y peatonales, y se nivelarán las calles con las veredas para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal.
El intendente Marcos Calvente explicó que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y movilidad urbana en una zona muy transitada. “En total todas las intervenciones van a llevar cerca de un año, pero los trabajos sobre Bandera de Los Andes tenemos contemplado que se realicen en cuatro meses, así que pensamos que en el mes de marzo ya se vuelve al tránsito normal en este tramo", expresó. Además, anticipó que durante el verano habrá cortes adicionales sobre las calles Sarmiento y Artigas, que se comunicarán oportunamente.
Los desvíos para quienes circulen hacia el Este por Bandera de Los Andes serán por Artigas, Pringles y Sarmiento, mientras que en sentido Oeste, los vehículos deberán girar por Sarmiento, Damián Hudson y Mansilla. En ambos casos, Artigas tendrá sentido sur-norte y Mansilla norte-sur.
Las líneas de colectivos que habitualmente circulan por la zona —entre ellas la 311, 462 y 463— también tendrán recorridos alternativos mientras duren los trabajos.
Listado de paradas provisorias (sentido Oeste–Este)
Línea 645:
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes
Líneas 620–914–915:
Artigas y Bustelo
Artigas y Pringles
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes
Líneas 200–201–233–252–352–354–373–548–559:
Artigas y Bustelo
Artigas y Pringles
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes
Líneas 547–552:
Artigas y Bustelo
Artigas y Pringles
Sarmiento y Pringles
Sarmiento y Bandera de Los Andes
Línea 311:
Palacios y Hudson
Líneas 462–463:
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes
Listado de paradas provisorias (sentido Este–Oeste)
Líneas 200–201–233–252–352–354–548–559:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Pringles y Artigas
Pringles y Mansilla
Mansilla y Álvarez Condarco
Líneas 547–552:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Patricias Mendocinas y Artigas
Patricias Mendocinas y Mansilla
Mansilla y Álvarez Condarco
Líneas 620–914–915:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Pringles y Artigas
Pringles y Mansilla
Mansilla y Álvarez Condarco
Línea 645:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Pringles y Artigas
Línea 308A–315E (Media y larga distancia):
Sarmiento y Pringles
Pringles y Mansilla
El municipio pidió paciencia a vecinos y usuarios del hospital, y recordó que los avances y cortes se informarán en las próximas semanas por redes oficiales y medios locales.