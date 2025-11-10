10 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Atención

Tránsito interrumpido en Guaymallén por cuatro meses: por dónde ingresar al Hospital Notti

La Municipalidad de Guaymallén inició obras viales sobre Bandera de Los Andes. Habrá desvíos para autos y colectivos en la zona.

Foto: Municipalidad de Guaymallén.

Paciencia y desvíos: el Hospital Notti cambia su acceso por obras en Guaymallén.

Foto: Municipalidad de Guaymallén.
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Guaymallén inició una obra integral de recuperación y ordenamiento urbano en el entorno del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, que incluye la renovación total de la calzada y veredas sobre avenida Bandera de Los Andes, entre Sarmiento y Artigas.

Debido a estos trabajos, el tránsito estará interrumpido durante cuatro meses, lo que obliga a modificar los accesos al hospital y las rutas de circulación.

Importante obra en Guaymallén: cómo ingresar al Hospital Notti durante los trabajos

Durante el período de obras, el ingreso al Hospital Notti deberá realizarse por la Lateral Norte del Acceso Este, según informaron desde el municipio. Además, habrá cambios de sentido temporales en las calles Artigas y Mansilla para facilitar los desvíos del tránsito y el paso de colectivos.

DESVIO GUAYMALLÉN HOSPITAL NOTTI MANSILLA Y ARTIGAS
Habrá cambio de circulación temporales en las calles Artigas y Mansilla para facilitar los desvíos del tránsito por Bandera de Los Andes.

Habrá cambio de circulación temporales en las calles Artigas y Mansilla para facilitar los desvíos del tránsito por Bandera de Los Andes.

La obra contempla renovación de calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito, mejoras en cordones, cunetas, alcantarillas y drenajes, además de la instalación de luminarias LED. También se construirán nuevos apeaderos, puentes vehiculares y peatonales, y se nivelarán las calles con las veredas para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal.

El intendente Marcos Calvente explicó que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y movilidad urbana en una zona muy transitada. “En total todas las intervenciones van a llevar cerca de un año, pero los trabajos sobre Bandera de Los Andes tenemos contemplado que se realicen en cuatro meses, así que pensamos que en el mes de marzo ya se vuelve al tránsito normal en este tramo", expresó. Además, anticipó que durante el verano habrá cortes adicionales sobre las calles Sarmiento y Artigas, que se comunicarán oportunamente.

DESVIO GUAYMALLÉN HOSPITAL NOTTI AL ESTE POR PRINGLES
Quienes circulan por Bandera de Los Andes hacia el E, deberán doblar hacia el N por Artigas, luego por Pringles hacia el O hasta Sarmiento.

Quienes circulan por Bandera de Los Andes hacia el E, deberán doblar hacia el N por Artigas, luego por Pringles hacia el O hasta Sarmiento.

Los desvíos para quienes circulen hacia el Este por Bandera de Los Andes serán por Artigas, Pringles y Sarmiento, mientras que en sentido Oeste, los vehículos deberán girar por Sarmiento, Damián Hudson y Mansilla. En ambos casos, Artigas tendrá sentido sur-norte y Mansilla norte-sur.

Las líneas de colectivos que habitualmente circulan por la zona —entre ellas la 311, 462 y 463— también tendrán recorridos alternativos mientras duren los trabajos.

DESVIO GUAYMALLÉN HOSPITAL NOTTI CALLE HUDSON
Quienes circulen hacia el O, deberán girar hacia el N por Sarmiento y una cuadra más adelante doblar por Damián Hudson al O hasta Mansilla.

Quienes circulen hacia el O, deberán girar hacia el N por Sarmiento y una cuadra más adelante doblar por Damián Hudson al O hasta Mansilla.

Listado de paradas provisorias (sentido Oeste–Este)

Línea 645:

  • Pringles y Sarmiento
  • Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 620–914–915:

  • Artigas y Bustelo
  • Artigas y Pringles
  • Pringles y Sarmiento
  • Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 200–201–233–252–352–354–373–548–559:

  • Artigas y Bustelo
  • Artigas y Pringles
  • Pringles y Sarmiento
  • Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 547–552:

  • Artigas y Bustelo
  • Artigas y Pringles
  • Sarmiento y Pringles
  • Sarmiento y Bandera de Los Andes

Línea 311:

  • Palacios y Hudson

Líneas 462–463:

  • Pringles y Sarmiento
  • Sarmiento y Bandera de Los Andes

Listado de paradas provisorias (sentido Este–Oeste)

Líneas 200–201–233–252–352–354–548–559:

  • Sarmiento y Pedro del Castillo
  • Pringles y Artigas
  • Pringles y Mansilla
  • Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 547–552:

  • Sarmiento y Pedro del Castillo
  • Patricias Mendocinas y Artigas
  • Patricias Mendocinas y Mansilla
  • Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 620–914–915:

  • Sarmiento y Pedro del Castillo
  • Pringles y Artigas
  • Pringles y Mansilla
  • Mansilla y Álvarez Condarco

Línea 645:

  • Sarmiento y Pedro del Castillo
  • Pringles y Artigas

Línea 308A–315E (Media y larga distancia):

  • Sarmiento y Pringles
  • Pringles y Mansilla

El municipio pidió paciencia a vecinos y usuarios del hospital, y recordó que los avances y cortes se informarán en las próximas semanas por redes oficiales y medios locales.

Temas
