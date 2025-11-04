San Carlos inaugura la temporada vendimial con arte y folclore

Fiesta de la Vendimia San Carlos 2024.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que prometo ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00 horas, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.

Grandes artistas locales en la Fiesta de la Vendimia de San Carlos La celebración continuará a las 22:00 horas con la gran Fiesta, que contará con la presentación de grandes artistas locales, proponiendo un gran despliegue y puesta en escena, culminando con la coronación de la nueva Reina que representará al departamento en la fiesta mayor de los mendocinos.

La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad y turistas a participar de esta celebración que destaca el trabajo, la cultura y el espíritu festivo de San Carlos.