4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Identidad y tradición

San Carlos inaugura la temporada vendimial con arte y folclore

El Neyú Mapú recibirá a vecinos y turistas para una noche mágica con artistas locales y la elección de la Reina departamental de San Carlos.

Fiesta de la Vendimia San Carlos 2024.

Fiesta de la Vendimia San Carlos 2024.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de San Carlos se prepara para abrir el calendario vendimial y vivir una noche mágica, que conjuga cultura y tradición. El próximo 14 de noviembre, el Teatro Neyú Mapú será el epicentro de la celebración de la Fiesta de la Vendimia "Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26". Este evento promete ser una experiencia inolvidable que rinde homenaje a las raíces del departamento y a la importancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que prometo ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00 horas, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.

Lee además
Día del departamento de San Carlos: por qué se celebra hoy, 4 de noviembre
Efemérides

Día del departamento de San Carlos: por qué se celebra hoy, 4 de noviembre
san carlos se suma a octubre rosa con actividades y mensajes de cuidado
Conciencia que salva vidas

San Carlos se suma a Octubre Rosa con actividades y mensajes de cuidado

Grandes artistas locales en la Fiesta de la Vendimia de San Carlos

La celebración continuará a las 22:00 horas con la gran Fiesta, que contará con la presentación de grandes artistas locales, proponiendo un gran despliegue y puesta en escena, culminando con la coronación de la nueva Reina que representará al departamento en la fiesta mayor de los mendocinos.

La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad y turistas a participar de esta celebración que destaca el trabajo, la cultura y el espíritu festivo de San Carlos.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo recorrió la nueva Planta Depuradora que tendrá la provincia de Mendoza

En San Carlos, alumnos crean un cine solidario y llenan de luz al pueblo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Carlos

El Gobierno de Mendoza autorizó a San Carlos a tomar un préstamo millonario: para qué lo utilizará

Nueva iluminación en el Cruce del Corredor Productivo de Tupungato

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Se habilitaron en San Rafael las visitas a los locales de la Ex Terminal: días y horarios

La Jam Kermés llenó de arte y música el Mercado Municipal de General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Licitación de locales comerciales de la Megaobra en San Rafael.
Nueva etapa para el edificio

La ex Terminal de San Rafael abre sus puertas al comercio: cómo participar de la licitación

Las Más Leídas

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

En la Provincia de Mendoza hay un muerto cada 48 horas por accidentes viales. 
preocupante

La alarmante cifra de muertos en accidentes viales en la Provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Con un proyecto de ley, buscan que el boleto del sur deje de ser el más caro.
Inequidad tarifaria

Boletos hasta 160% más caros: el reclamo del sur mendocino que llega a la Legislatura

Por Celeste Funes
Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Por Cecilia Zabala
Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Por Claudio Altamirano