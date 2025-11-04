San Carlos inaugura la temporada vendimial con arte y folclore

El departamento de San Carlos se prepara para abrir el calendario vendimial y vivir una noche mágica, que conjuga cultura y tradición. El próximo 14 de noviembre, el Teatro Neyú Mapú será el epicentro de la celebración de la Fiesta de la Vendimia "Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26". Este evento promete ser una experiencia inolvidable que rinde homenaje a las raíces del departamento y a la importancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que prometo ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00 horas, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.
Grandes artistas locales en la Fiesta de la Vendimia de San Carlos
La celebración continuará a las 22:00 horas con la gran Fiesta, que contará con la presentación de grandes artistas locales, proponiendo un gran despliegue y puesta en escena, culminando con la coronación de la nueva Reina que representará al departamento en la fiesta mayor de los mendocinos.
La Municipalidad de San Carlos invita a toda la comunidad y turistas a participar de esta celebración que destaca el trabajo, la cultura y el espíritu festivo de San Carlos.