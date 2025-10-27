La Municipalidad de Godoy Cruz rinde homenaje a la primera Reina de la Vendimia

El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Godoy Cruz aprobó la Ordenanza Nº 7493, mediante la cual se designa a la plaza ubicada en Belgrano y Lisandro de la Torre, del departamento con el nombre de “Delia Larrive Escudero”, en un acto de justicia histórica y homenaje a la primera Reina de la Vendimia.
Delia Larrive Escudero representó a Godoy Cruz y se transformó en la primera Reina de la Vendimia.
Este acontecimiento marcó el inicio de una tradición que perdura por casi nueve décadas y es esencial para la identidad mendocina.
Vínculo con Godoy Cruz y 90 años de historia
Según lo expresado en los considerandos de la ordenanza, Delia Larrive Escudero fue vecina de Godoy Cruz y mantuvo un estrecho vínculo con su comunidad a lo largo de su vida, siendo un símbolo de humildad y representatividad para el pueblo.
Este nombramiento se enmarca, además, en el inicio de los festejos por el 90° Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Godoy Cruz se convierte así en el primer departamento en honrar a sus soberanas instituyendo un espacio público en su nombre, un gesto que enlaza el pasado con el presente y reafirma el orgullo de ser cuna de la primera reina vendimial.
El homenaje se realiza en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
La ordenanza establece también la colocación de una placa conmemorativa sujeta a los homenajes correspondientes, perpetuando en el espacio público la huella de esta figura clave de la historia cultural de Mendoza.
