27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tributo

La Municipalidad de Godoy Cruz rinde homenaje a la primera Reina de la Vendimia

Una plaza del departamento de Godoy Cruz recibirá el nombre de Delia Larrive Escudero, quien se coronó como primera Reina Nacional de la Vendimia.

La Municipalidad de Godoy Cruz rinde homenaje a la primera Reina de la Vendimia. Foto Mendoza Antigua

La Municipalidad de Godoy Cruz rinde homenaje a la primera Reina de la Vendimia. Foto Mendoza Antigua

Por Sitio Andino Departamentales

El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Godoy Cruz aprobó la Ordenanza Nº 7493, mediante la cual se designa a la plaza ubicada en Belgrano y Lisandro de la Torre, del departamento con el nombre de “Delia Larrive Escudero”, en un acto de justicia histórica y homenaje a la primera Reina de la Vendimia.

Lee además
La garrafa en tu barrio: el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre
Emprendedores en el Valle de Uco.
Trabajo conjunto por el desarrollo local

Los municipios del Valle de Uco lanzan la Semana Global de Emprendimiento Regional
Delia Larrive Escudero, reina de la vendimia
Delia Larrive Escudero representó a Godoy Cruz y se transformó en la primera Reina de la Vendimia.

Delia Larrive Escudero representó a Godoy Cruz y se transformó en la primera Reina de la Vendimia.

Este acontecimiento marcó el inicio de una tradición que perdura por casi nueve décadas y es esencial para la identidad mendocina.

Vínculo con Godoy Cruz y 90 años de historia

Según lo expresado en los considerandos de la ordenanza, Delia Larrive Escudero fue vecina de Godoy Cruz y mantuvo un estrecho vínculo con su comunidad a lo largo de su vida, siendo un símbolo de humildad y representatividad para el pueblo.

Este nombramiento se enmarca, además, en el inicio de los festejos por el 90° Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Godoy Cruz se convierte así en el primer departamento en honrar a sus soberanas instituyendo un espacio público en su nombre, un gesto que enlaza el pasado con el presente y reafirma el orgullo de ser cuna de la primera reina vendimial.

primera-fiesta-la-vendimia-mendozajpg
El homenaje se realiza en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El homenaje se realiza en el marco de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La ordenanza establece también la colocación de una placa conmemorativa sujeta a los homenajes correspondientes, perpetuando en el espacio público la huella de esta figura clave de la historia cultural de Mendoza.

ordenanza homenaje a la primera reina de la vendimia

Temas
Seguí leyendo

La emblemática Fuente de plaza Independencia entra en mantenimiento por tres días

La Casa de la Cultura de Godoy Cruz presenta un concierto que une la guitarra moderna y el laúd renacentista

Ciudad de Mendoza y Club Barrio Cano firman acuerdo para una escuela de verano

El arte como puente: Guaymallén y el Instituto IPSI homenajean a León Gieco

Godoy Cruz invita a una experiencia formativa para potenciar proyectos y generar redes

Tunuyán cerró un nuevo ciclo del programa "Mujeres al volante" con más de 500 participantes

Luján de Cuyo vive una Vendimia con récord de participación en sus fiestas distritales

La Municipalidad de Mendoza impulsa nuevas experiencias turísticas en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
La garrafa en tu barrio: el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Te Puede Interesar

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza.
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza
renovación en el Congreso

Elecciones 2025: Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Por Cecilia Zabala
Tras las elecciones 2025, así quedó el mapa político de la Argentina.
Provincia por provincia

Tras las elecciones 2025, así quedó el mapa político de la Argentina

Por Sitio Andino Política