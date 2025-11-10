Día del Dibujante: por qué se conmemora hoy, 10 de noviembre

Cada 10 de noviembre se conmemora el Día del Dibujante , una fecha especial que rinde homenaje a quienes transforman las ideas en arte. En esta nota, te contamos en detalle el origen de esta efeméride , su significado y la importancia.

Cada 10 de noviembre se conmemora el Día del Dibujante, una fecha impulsada por la Asociación de Dibujantes Argentinos en reconocimiento al legado del uruguayo Alberto Breccia , una de las figuras más influyentes del arte gráfico en Latinoamérica, fallecido ese mismo día en 1993.

Edición 2026 La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: "90 cosechas de una misma cepa"

La revolución del iGaming digital Innovación en marcha: cómo las start-ups tecnológicas están entrando en el mercado de los casinos online

Nacido en Montevideo el 15 de abril de 1919, Breccia desarrolló la mayor parte de su carrera en la Argentina, donde revolucionó la historieta con su estilo expresivo y su narrativa innovadora . Su obra dejó una huella imborrable en la cultura popular, inspirando a generaciones de artistas.

Entre sus creaciones más emblemáticas se destacan Sherlock Time, Ernie Pike, Mort Cinder, Vida del Che Guevara y una reinterpretación de El Eternauta, en colaboración con Héctor Germán Oesterheld, además de Perramus, junto al escritor Juan Sasturain.

Esta jornada no solo celebra el talento y la creatividad de quienes dan vida a historias e ideas a través del trazo, sino que también rinde homenaje a una disciplina que combina arte, comunicación y cultura. / DGE

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 10 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.