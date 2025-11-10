10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día del Dibujante: por qué se conmemora hoy, 10 de noviembre

Cada 10 de noviembre, se conmemora el Día del Dibujante. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Dibujante: por qué se conmemora hoy, 10 de noviembre

Día del Dibujante: por qué se conmemora hoy, 10 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 10 de noviembre se conmemora el Día del Dibujante, una fecha especial que rinde homenaje a quienes transforman las ideas en arte. En esta nota, te contamos en detalle el origen de esta efeméride, su significado y la importancia.

Alberto Breccia
Esta efeméride rinde homenaje al reconocido historietista Alberto Brecci

Esta efeméride rinde homenaje al reconocido historietista Alberto Brecci

Por qué se celebra el Día del Dibujante

Cada 10 de noviembre se conmemora el Día del Dibujante, una fecha impulsada por la Asociación de Dibujantes Argentinos en reconocimiento al legado del uruguayo Alberto Breccia, una de las figuras más influyentes del arte gráfico en Latinoamérica, fallecido ese mismo día en 1993.

Lee además
Innovación en marcha: cómo las start-ups tecnológicas están entrando en el mercado de los casinos online
La revolución del iGaming digital

Innovación en marcha: cómo las start-ups tecnológicas están entrando en el mercado de los casinos online
La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: 90 cosechas de una misma cepa
Edición 2026

La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: "90 cosechas de una misma cepa"

Nacido en Montevideo el 15 de abril de 1919, Breccia desarrolló la mayor parte de su carrera en la Argentina, donde revolucionó la historieta con su estilo expresivo y su narrativa innovadora. Su obra dejó una huella imborrable en la cultura popular, inspirando a generaciones de artistas.

Entre sus creaciones más emblemáticas se destacan Sherlock Time, Ernie Pike, Mort Cinder, Vida del Che Guevara y una reinterpretación de El Eternauta, en colaboración con Héctor Germán Oesterheld, además de Perramus, junto al escritor Juan Sasturain.

Esta jornada no solo celebra el talento y la creatividad de quienes dan vida a historias e ideas a través del trazo, sino que también rinde homenaje a una disciplina que combina arte, comunicación y cultura. / DGE

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 10 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

La educación técnica fortalece el arraigo rural en Malargüe

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 10 de noviembre

¿Por qué se celebra el Día de la Tradición en Argentina un 10 de noviembre?

Día de la Flor Provincial: origen e historia de la celebración del 10 de noviembre

El legado del gaucho en Mendoza: cuando la tradición se transmite con amor

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 10 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 10 de noviembre

Inestable, el pronóstico del tiempo este lunes 10 de noviembre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Por Sitio Andino Policiales
La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: 90 cosechas de una misma cepa
Edición 2026

La Fiesta de la Vendimia ya tiene nombre: "90 cosechas de una misma cepa"

Por Natalia Mantineo
La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo.
ACUERDO

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Por Sitio Andino Economía