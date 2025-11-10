10 de noviembre de 2025
Sitio Andino
tragedia

Las identidades de las víctimas fatales y heridos en el accidente vial de Alta Montaña

Un terrible accidente vial en Alta Montaña dejó dos muertos y cuatro heridos. En la nota, todos los detalles del choque.

Terrible choque frontal entre dos camiones en Alta Montaña.

Terrible choque frontal entre dos camiones en Alta Montaña.

 Por Pablo Segura

El trágico accidente vial en Alta Montaña entre dos camiones dejó como saldo a dos hombres fallecidos, en tanto que cuatro integrantes de una familia mendocina salvaron su vida de milagro y afortunadamente se encuentran fuera de peligro, siendo sometidos a distintos estudios por precaución.

El accidente vial ocurrió a las 23.40 del domingo en Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.090, en Potrerillos, Alta Montaña y las víctimas fatales fueron los dos camioneros, identificados como Andrés Astudillo González, oriundo de Chile y Fernando Sebastián Heredia, domiciliado en Parque Chacabuco, Buenos Aires.

Por su parte, la familia involucrada en el siniestro está domiciliada en San Martín. Se trata de Gastón Modesti (38), su pareja Mariet DaianaTorfe (38), la hija de ambos de 8 años y una mujer de 44 años, identificada como Mariana Giménez (con domicilio en Guaymallén).

Los detalles del trágico accidente vial en Alta Montaña

Según las primeras pericias del siniestro, el camión con patente argentina, al mando de Heredia, circulaba con una carga de Alfafa de Mendoza hacia Chile y por causas que se intentan esclarecer, a la altura del kilómetro 1.090 se abrió de carril, chocando de frente con un camión Volvo al mando de Modesti, quien circulaba hacia nuestra provincia con una carga de cubiertas y un auto.

Choque Alta Montaña incendio
El accidente vial involucró a dos camiones y un auto. Ocurrió en Potrerillos.

El accidente vial involucró a dos camiones y un auto. Ocurrió en Potrerillos.

Como consecuencia del choque, un Renault Megane, dominio FTN402, que circulaba de oeste a este, chocó de atrás al camión Volvo.

Casi al mismo tiempo, los dos transportes de carga comenzaron a incendiarse completamente, por lo que los camioneros no pudieron salir. Cuando la policía y bomberos llegaron al lugar, ya era tarde. Los dos rodados estaban envueltos en llamas.

Por su parte, la familia que viajaba en el Megane fue asistida en el lugar del hecho. Luego cada uno de los heridos fue derivado a distintos hospitales.

Accidente vial Alta Montaña (8)

Tanto el conductor del auto, como su pareja y Giménez sufrieron traumatismos moderados, siendo derivados al hospital del Carmen, en tanto que la menor, con golpes varios, fue llevada al Fleming.

En la escena del accidente vial trabajó Policía Científica, efectivos de la Comisaría 53, Gendarmería Nacional Argentina, y bomberos, entre otros.

